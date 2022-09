Asociación de Alcaldes solicita acceso al Fondo de Emergencia

El presidente de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, Luis Javier Hernández Ortiz, solicitó al gobernador Pedro Pierluisi activar el Fondo de Emergencia para responder a las necesidades en los municipios, a raíz del paso del Huracán Fiona. La cantidad que está solicitando es de $500,000 por municipio.

El Alcalde describió el evento atmosférico como una pesadilla mientras unas 2,000 personas alrededor de todo Puerto Rico continúan refugiadas, con carreteras incomunicadas, derrumbes e inundaciones. Del mismo modo, resalta que su municipio de Villalba continúa sin luz, a la vez que son muchas las personas sin el servicio de agua potable.

“Me he comunicado con el señor Gobernador para plantearle la preocupación y la necesidad de que se active el Fondo de Emergencia cuanto antes. Necesitamos el mismo para continuar la recuperación. Dejamos claro que los municipios, económicamente, no están bien, y que hemos tenido que sacar fondos de donde no tenemos para brindarle asistencia y servicios a los constituyentes”, expresó Hernández.

El Alcalde destacó que el Fondo de Emergencia se estaría usando para afrontar necesidades públicas inesperadas e imprevistas, causadas por el Huracán Fiona con el fin de proteger la vida y propiedad de la gente.

“Activarlo es algo necesario para todos nuestros municipios, es en estos momento que necesitamos poder asistir esta catástrofe, hay mucha gente con necesidad y se está afectando la seguridad de cientos de familias. Creo que el llamado es que se agilice ya, en las próximas 48 horas, para poder comenzar este proceso de recuperación”,

Hernandez Ortiz destacó que los daños ocasionados por el Huracán Fiona fueron de tal magnitud que es necesario se distribuya al menos medio millón de dólares en fondos a los municipios.