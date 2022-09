ABPR ofrece información a clientes bancarios tras el paso de Fiona por la isla

La Asociación de Bancos de Puerto Rico (ABPR) ofreció hoy, martes, información sobre los servicios y operaciones de las instituciones financieras en la isla, y enfatizó en la importancia de estar debidamente informado en momentos como este. Además, hizo un llamado a mantenerse alerta ante el fraude.

“Estar informado hace la diferencia. Los bancos comerciales en la isla siempre han apoyado a sus clientes ante situaciones de dificultad. Ahora mismo la seguridad de todos es prioridad. No obstante, una vez se estabilice la emergencia, será importante que los clientes hagan una evaluación del impacto que este fenómeno les haya causado”, expresó Zoimé Álvarez Rubio, vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Bancos de Puerto Rico.

Sobre servicios y operaciones de la banca comercial

La Asociación de Bancos de Puerto Rico exhorta a los clientes bancarios a mantenerse pendientes a las comunicaciones de sus bancos para actualización sobre los servicios y operaciones alrededor de la isla. Al momento, más de 172 sucursales de los bancos comerciales se encuentran ofreciendo servicio en horario ajustado. Además, con más de 700 cajeros automáticos operando. Los bancos comerciales también cuentan con centros de servicio al cliente en función, disponibles para atender preguntas de los clientes sobre la emergencia y otros temas.

“Continuamos exhortando a los clientes bancarios a hacer uso de la banca online, aplicaciones móviles, servicarro y teléfono para llevar a cabo sus transacciones de pago, depósito y transferencias, entre otras, de forma segura”, manifestó Álvarez.

Sobre información requerida para someter una reclamación al seguro

Será importante que los clientes tengan a la mano lo siguiente para ayudarle en caso de una reclamación por daños:

· Fotos o videos de la propiedad afectada

· Una descripción detallada de la pérdida o daño, qué y cómo sucedió

· El número de tu póliza

Sobre educación a la población respecto a su hipoteca

La Asociación de Bancos de Puerto Rico, junto a la Mortgage Bankers Association of Puerto Rico, también dieron a conocer la disponibilidad de la página electrónica www.mitigatuprestamo.com, que contiene información para guiar a los clientes hipotecarios que puedan necesitar orientación sobre cómo enfrentar una dificultad financiera en aras de salvaguardar su vivienda.

Dicha página web funciona como un repositorio de información desde recomendaciones básicas y directorio de instituciones financieras. Además, contiene fuentes de consejería libre de costo, información para el manejo de la ansiedad y el estrés ocasionado por retos económicos y técnicas de solución de problemas. También está disponible un directorio de entidades federales relacionadas a la protección del consumidor y a vivienda; entre otros.

En dicho portal también se publicará la información más reciente sobre temas relacionados a los mercados hipotecarios y entidades federales que respaldan dicho mercado, con relación a la emergencia por el paso del huracán Fiona.

La Lcda. Zoimé Álvarez Rubio enfatizó en la importancia de acceder a las ayudas disponibles en programas tales como el de Asesoría de Vivienda financiado con fondos asignados por el Departamento de la Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD), que proporciona servicios de asesoría sobre temas tales como: preparación y recuperación ante desastres; educación para propietarios de viviendas; asesoramiento a inquilinos; proceso de compra de vivienda; conocimientos financieros, reparación de créditos, gestión de deudas y presupuestos; consejería de reubicación; prevención de ejecuciones hipotecarias y mitigación de pérdidas; solicitud de recursos públicos y privados; estrategias para prevenir fraudes y estafas; y asesoramiento para personas sin hogar. Este programa está disponible para todos los ciudadanos, y pueden obtener información llamando al 1-833-234-2324.

Sobre fraude

La Asociación de Bancos de Puerto Rico enfatiza que, en momentos como este, de recuperación por el paso del huracán Fiona, es necesario mantenerse alerta ante la posibilidad del surgimiento de nuevos esquemas de fraude atados a la emergencia. Los delincuentes utilizan la creatividad para aprovecharse de momentos de fragilidad. Se podrían hacer pasar por oficiales de gobierno, instrumentalidad pública u organizaciones sin fines de lucro con miras a acceder a información susceptible. Por esto, la Asociación aconseja lo siguiente: no dar información personal, no dar su número secreto, no oprimir enlaces que no solicitó, y no actuar bajo presión.

Para actualización sobre servicios y operaciones de la banca comercial, accede la página de Facebook de la Asociación de Bancos de Puerto Rico en @AsocBancosPR.