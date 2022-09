Preocupado el alcalde de Toa Baja por inundaciones en barrios Ingenio y Campanilla

El alcalde de Toa Baja, Bernardo “Betito” Márquez, aseguró que su preocupación más grande en el municipio por el paso del Huracán Fiona son las inundaciones en el área que compone el casco urbano y los barrios Ingenio y Campanilla.

Ayer Márquez hizo un llamado oficial urgiendo a los ciudadanos a movilizarse a los refugios, aunque muchos de ellos no salieron de sus hogares.

No obstante, como consecuencia de las intensas lluvias, subió el nivel del Río La Plata por lo que los residentes de los barrios San José, Campanillas, Toa Ville, Monserrate, Villa Calma, Pueblo e Ingenio fueron desalojados.

Al momento, según Márquez, hay 146 refugiados entre los seis albergues del pueblo.

“Es una situación que no llega al extremo de lo que ocurrió en el Huracán María, pero sigue siendo una situación bien difícil”, aseguró el alcalde.

En el caso de Levittown, Sabana Seca y las áreas del sur (del municipio) que quedaron

despejadas, están trabajando en la recuperación de las calles para ponerlas en orden lo más pronto posible.

El alcalde sostuvo que el área de Levittown no se inundó, algo que le preocupaba debido a que fue lo que sucedió cuando pasó el Huracán María.

“Teníamos la esperanza, y gracias a Dios así se dio, de que la marejada no nos afectara, que fue lo que pasó en María cuando se dio la combinación perfecta de inundaciones con el Río La Plata y la marejada ciclónica que no permitió que las aguas salieran. Eso no ocurrió y Levitiona se mantuvo bien todo el tiempo. Estuvimos monitoreando y está segaro en este momento”, indicó Márquez.

Un apagón general se registró ayer, domingo, en la tarde, y todavía hoy miles de ciudadanos continúan sin luz ni agua potable.

El alcalde de Toa Baja mencionó que en Levittown hay unos pocos sectores con luz, sin embargo, el resto del pueblo está apagado.

“En varios lugares se cayeron tendidos eléctricos. En Levittown particularmente hay un poste con tendidos eléctricos que nosotros no vamos a tocar hasta tanto LUMA venga, intervenga y nos de mano libre. Hay muy pocos sectores en Levittown que tienen luz me dijeron, aunque no lo puedo confirmar. Pero para esto hay que cruzar los dedos, hay que orar para que tengamos el restablecimiento no en dos semanas, tres semanas o un mes, sino que lo más pronto posible y esa es una prueba de fuego que tiene LUMA”, dijo.

Con respecto al agua, Márquez aseguró que alrededor de la 4:00 p.m. se podría estar restableciendo en la zona sur del municipio porque se alimenta de la represa La Plata Mientras que en los otros sectores no está seguro de cuando estaría regresando.

“Estamos enfocados en conseguir los recursos como camiones de agua potable, los bomberos para comenzar a asistir a la gente a lavar calles, a lavar sus casas, si perdieron pertenencias poes hacer recogidos de cosas, hacer una orientación de campo sobre ayudas de FEMA y poder asistirlos”, indicó el alcalde.

Añadió que el municipio tiene una reserva, algo que no tenían para el Huracán María, para ayudar a la gente con asistencia económica inmediata.