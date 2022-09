Alcalde de San Germán: “Nosotros recibimos ráfagas hasta de 100 millas por hora”

Teniendo muy presente los daños tan catastróficos que ocasionó el huracán Fiona a su paso por la municipalidad, el alcalde de San Germán, Virgilio Olivera Olivera, le pidió a los residentes que no salgan de sus hogares todavía.

“La situación en San Germán ha sido devastadora, catastrófica. Si no tienen una emergencia o no tienen que salir obligatoriamente de sus hogares, por favor, no lo hagan, porque todavía pueden caer árboles al suelo. Con esto en mente, las carreteras aún no son seguras, además de que aún podrían producirse deslizamientos de terreno”, informó.

“Los daños que hemos tenido han sido significativos: una gran cantidad de árboles se cayeron al piso, al igual que una gran cantidad de tendido eléctrico, por lo que aún no tenemos el servicio de energía eléctrica”, hizo hincapié.

“Tenemos, además, sectores que se encuentran sin el servicio de agua potable, entre éstos El Rosario”, puntualizó.

De otra parte, el Primer Ejecutivo Municipal puntualizó que “desafortunadamente, también contamos, hasta ahora, con 10 familias que perdieron el techo de sus residencias, entre muchas otras cosas. Sin embargo, no descartamos que la cantidad aumente a medida que nos vayamos adentrando en diversas comunidades”.

“De otra parte, y aunque ya tenemos acceso directo a los distintos hospitales de la municipalidad (La Concepción y Hospital Metropolitano), la realidad también es que ya estamos accediendo a todo lo que tiene que ver con la infraestructura crítica: entiéndase las áreas donde la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) tiene las bombas de agua y, asimismo, donde la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) también tiene su infraestructura esencial y tan vital”, explicó.

“Ante la gran cantidad de árboles y postes del tendido eléctrico que se cayeron, inmediatamente, nosotros nos comunicamos con LUMA para, en conjunto, trabajar con todo lo que tiene que ver con el restablecimiento el servicio eléctrico en San Germán”, subrayó.

“Mientras tanto, si bien es cierto que ya nosotros hemos llegado a distintos lugares, también lo es que todavía no hemos logrado acceder a diversas comunidades por la complejidad o situaciones muy particulares que hay en las mismas”, apuntó.

“Nosotros primero le estamos dando paso a la infraestructura crítica, entiéndase hospitales, AAA y AEE. Del mismo modo, estamos abriendo paso, poco a poco, en las carreteras principales, a través de los 19 barrios”, indicó quien agradeció a los grupos de voluntarios que llegaron a las distintas comunidades para ayudar en la emergencia nacional.

“La zona del campo es la que más destruida se encuentra, los daños son inmensos”, expuso quien informó que “ahora mismo, tenemos refugiados: 10 en el Coliseo Arquelio Torres Ramírez y otros cuatro en el centro comunal del Residencial El Recreo”.

“La zona está destruida, porque hay muchos árboles en el piso. Y no es para menos, pues nosotros recibimos ráfagas de hasta 100 millas por hora”, insistió.

“De hecho, nosotros tenemos serios daños hasta en instalaciones del Municipio de San Germán, como, por ejemplo, en La Casa del Estudiante, donde se filtró el agua y lo dañó, prácticamente, todo. Asimismo, en diversas áreas de varias oficinas gubernamentales municipales, donde ya se han dañado equipos de todo tipo”, indicó.

Olivera Olivera invitó a las personas a informar todo tipo de emergencias a través de los siguientes números telefónicos: (787) 892-5620 (Manejo de Emergencias) y (787) 892-3505 (Policía Municipal).

“Esto ha sido impresionante, la verdad es que esto ha sido catastrófico en San Germán. Qué Dios nos bendiga”, terminó diciendo quien hizo hincapié en que “muchas áreas se inundaron”.