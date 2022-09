Atienden deslizamientos, árboles caídos y refugiados en Carolina

Ante el paso del Huracán Fiona por la Isla, el alcalde de Carolina, José Carlos Aponte, informó este domingo que personal del Municipio trabaja con deslizamientos, árboles caídos y refugiados.

“Estamos atendiendo el traslado de 35 personas que se encontraban varados en el Aeropuerto, ya que sus vuelos fueron cancelados y no tienen donde albergarse en los que pasa el evento atmosférico. Los trasladamos al refugio de la Escuela Gilberto Concepción de Gracia, donde les dimos alimentos y un lugar seguro donde descansar, hasta que podamos devolverlos al Aeropuerto. Al momento solo contamos con 9 refugiados de las comunidades Saint Just, San Antón y Barrazas que decidieron refugiarse por seguridad. Apelamos a todos los ciudadanos a que no esperen que las inclemencias del tiempo empeoren para que los podamos trasladar a un lugar seguro. No es necesario poner sus vidas y la de nuestros rescatistas en riesgo”, indico el alcalde, José Carlos Aponte.

Por otro lado, las brigadas de la zona rural están atendiendo varios deslizamientos de terreno y árboles caídos en Carruzos y la carretera 857.

“Se está despejando un carril para que las personas no queden incomunicadas, sin embargo, le solicitamos a todos los ciudadanos que no salgan de sus hogares porque el suelo está muy saturado y esperamos más incidentes de deslizamientos y árboles caídos. Lo importante es proteger la vida, nosotros seguiremos con nuestro personal y equipo pesado trabajando para que en caso de una emergencia los vehículos de seguridad y ambulancias puedan transitar”, explicó el Primer Ejecutivo.

En este momento, se encuentran en la calle 134 cadetes y policías municipales dando patrullaje preventivo en toda la Ciudad para detectar cualquier situación que sea de riesgo para la comunidad. Los Bomberos Municipales verifican que todos los sistemas de bombeo pluvial estén funcionando sin obstrucciones que impidan el libre flujo del agua. Así también, el Departamento de Manejo de Emergencias Municipal está atendiendo cada querella que llega al teléfono de Seguridad Integrada (787)-769-4000.

Para información sobre refugios puede llamar al Departamento Municipal para el Manejo de Emergencias al 787-769-9858, o en caso de cualquier emergencia al número directo de Carolina Segura y en Paz 787-769-4000.