Alcalde de Cayey pide ayuda para rescatar a familia

El alcalde de Cayey, Rolando Ortiz, solicitó ayuda este domingo para rescatar a familia en la urbanización Villas de San José del mencionado municipio.

Mariana Cobián, portavoz del Negociado de Manejo de Emergencias, informó que la familia ya fue rescatada.

“Tengo una familia. Padre, madre con su hija menor de edad dentro de una casa. No hay manera de llegar a donde ellos. No hay manera. Hemos tratado por todos los medios, pero no hemos podido. A las agencias que tienen que ver con esto, por favor, que se movilicen a Cayey de manera urgente para tratar de salvar a estos hermanos puertorriqueños”, expresó Ortiz.

El cauce del río ha crecido tanto, tanto y tanto, que la casa quedó en el mismo medio del cauce del río”, añadió el alcalde.