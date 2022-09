Una decena de carreteras cerradas ante el paso de Fiona por Puerto Rico

Al menos diez carreteras permanecen cerradas hasta el momento informó hoy la secretaria del Departamento de transportación y Obras Públicas, Eileen Vélez, durante una conferencia de prensa oficial desde la cede del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), en San Juan.

Hasta el momento la titular del DTOP anunció que se mantienen cerradas con vallas las carreteras PR-951 en el municipio de Canóvanas, la PR-25 en San Sebastián, la PR-403 en Añasco, la PR-615 en Ciales, la PR-354 en Mayagüez, la PR-459 en el municipio de Aguadilla, la PR-143 en Barranquitas, la PR-503 en Ponce, la PR-386 en Peñuelas y la PR-418 en Aguada.

“Nosotros estamos trabajando con nuestros contratistas, que ya están debidamente activados. Trabajamos con la Administración de Servicios Generales para tener a esos contratistas disponibles en las siete regiones del DTOP. La Autoridad de Carreteras y transportación (ACT) tiene también 70 contratistas listos para trabajar en una emergencia de ser necesario”, indicó Vélez.

En cuanto a los proyectos de reconstrucción que se realizan, la secretaria aseguró que cada contratista implemento su plan de emergencia, pero admitió que varios de estos proyectos tendrán que mantener drones anaranjados y otros equipos en cada uno de estos.

“Cada proyecto de construcción tiene su propio plan de emergencia. Los contratistas, tanto del DTOP como de la ACT, tienen sus planes de emergencia también activos. Ellos son responsables de asegurar el área del proyecto, los materiales, el equipo, ellos hacen una inspección de la obra antes y después del evento para ver si surge algún daño adicional”, dijo.

“Los drones no se van a sacar en su totalidad porque hay áreas abiertas en ciertas partes de esas construcciones que no pueden ser transitadas así que se necesitan ahí, pero ellos tienen activos sus planes de contingencia que incluye cómo van a proteger esas áreas. No se sacan todos los drones, se mantiene la señalización y los dispositivos de seguridad porque entendemos que habrán personas transitando las carreteras”, añadió.