Fracaso en mediación con acreedores AEE no afectará operación de LUMA, dice el Gobernador

Luego de que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), pusiera fin al proceso de mediación con los grupos acreedores de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), el gobernador Pedro Pierluisi aseguró que esa corporación publica continuará operando como de costumbre.

Las expresiones del gobernador se dieron en un aparte con la prensa durante una conferencia de emergencia a propósito del paso de la tormenta tropical Fiona cerca de la isla.

“De igual manera, LUMA continuará operando como lo ha hecho hasta ahora. Esto no tiene un impacto fiscal en la entidad de inmediato, y nosotros nos mantenemos disponibles a negociar con los acreedores, pero, otra vez, siempre velando por el interés público”, aseguró el gobernador.

“Lo que sucedió es que la mediación no dio fruto porque, sin entrar en detalles de la mediación porque es un asunto confidencial, el gobierno y la JSF no le vamos a dar paso a un acuerdo de reestructuración que entendamos que no es beneficioso para el pueblo y para todo el sector económico de la isla”, añadió.

El primer ejecutivo estatal explicó que por esa razón las mediaciones quedan en suspenso, aunque indicó que quedan algunos litigios pendientes relacionados a la reestructuración.

“Esos litigios, con toda probabilidad, ahora se llevarán a cabo y veremos ese resultado. Mientras tanto, la AEE sigue bajo el titulo 3. Las gestiones de cobro de los acreedores de la AEE permanecen paralizadas mientras que la juez no disponga de otra cosa”, señaló.

El gobernador insistió en que el 30 de noviembre expira el acuerdo suplementario con LUMA Energy “por sus propios términos”, pero no descartó el acuerdo principal, estipulado a 15 años.

Pierluisi mencionó la existencia de una cláusula resolutoria que le brinda un mecanismo a LUMA de no resolverse el asunto de la quiebra de la AEE.

“Esa cláusula en ese contrato le permite a LUMA básicamente pedir que se disuelva por la razón de que la quiebra no se ha resuelto. LUMA no ha tomado una decisión en cuanto a eso, pero como he reiterado, el primero de diciembre LUMA va a seguir ofreciendo servicios, ya sea porque el contrato a 15 años se mantiene en vigor o porque ha entrado a un periodo de transición”, aseguró Pierluisi.

“Si entrara en un periodo de transición, con toda probabilidad duraría un año o año y medio o hasta dos años porque durante ese periodo de transición la Ley de Transformación Energética obliga a la Autoridad de Alianzas Publico Privadas a comenzar un proceso para identificar, seleccionar y contratar a otra entidad que entre en una alianza publico privada con la AEE para ocuparse de la transmisión y distribución”, añadió.

Al vencerse el plazo para extender el proceso de mediación hasta el próximo 30 de septiembre, la JSF informó a la jueza de distrito federal Laura Taylor Swain su decisión en una moción urgente. Del mismo modo, la JSF sugirió a la jueza federal que dé paso a los litigios en torno a la validez de la deuda emitida por la corporación pública.