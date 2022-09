“Eso es sentido común”: Regaño de Nino Correa a ciudadanos que removieron vallas de cierre por deslizamientos

El comisionado del Negociado de Manejo de Emergencias, Nino Correa Filomeno insistió el viernes que es responsabilidad del ciudadano tener su plan de emergencias al día, y sobretodo, evitar poner su vida y de otras personas en riesgo.

“Sabemos que para muchas personas lo primero que se te viene a la mente, tú pensar en lo que fue el paso del huracán María. Esto no es igual, es un evento de lluvia fuerte que hay que estar alerta y pendiente de que tú no te expongas a un peligro potencial”, dijo Correa Filomeno en conferencia de prensa.

“Vuelvo y repito lo que me preocupa y lo que hemos podido observar es que la comunidad tiene que recibir ese mensaje que queremos llevar. Número uno, la calma, porque no hay necesidad de salir corriendo a nada. Por el otro lado, si es que dejaste a última hora lo que es el plan de emergencia, oiga, pues tú con calma, entre hoy y mañana vas y lo ejecutas. Hay algo que se llama el sentido común, que eso depende de cada persona como lo reciba, pero a estas alturas el plan como tal se supone que todo el mundo lo tenga”, añadió.

Según Correa Filomeno, los ciudadanos tienen hasta el sábado al mediodía para atender cualquier situación. Luego de ese horario, deberían estar en sus hogares o en un lugar seguro.

El comisionado del NMEAD hizo un llamado además a los ciudadanos que en algunas carreteras han retirado las vallas de cierre, por peligros de deslizamientos.

“Es bien importante que si alguien se encuentra con una carretera, que hay una barra de concreto, que ya la carretera está cerrada, que no las muevan. Hemos tenido una situación y desde nuestro conocimiento, que la comunidad o personas han movido estas barras de concreto. Si eso está puesto en una carretera, significa que más adelante hay un peligro potencial. Eso es sentido común. Obviamente, con estos eventos de lluvias, si tú te pones a mover, eso significa que tú te estás exponiendo un riesgo mayor. Tuvimos una situación entre Comerío y Naranjito, que la gente movió la valla. Eso es totalmente ilegal. No muevas eso. Yo estoy casi seguro que no te vas a detener para volver a poner la valla. Están poniendo al resto de la gente que a venir detrás de ti a un peligro. Si eso esta cerrado gente, vamos a dejarlo quieto ahí”expresó.

“La semana pasada tuvimos el evento de los jet ski, que se había comentado que tenía un mal tiempo en la costa. En esos mismos momentos estábamos teniendo un rescate en un río. Para mi sorpresa y sorpresa de nosotros, que te digan que hay una gente en el río donde se informó tres días antes. Estamos informando todo lo que se puede dar, pero es importante que la gente lo reciba. En esos mismos momento, una embarcación a la deriva. Hace tres días atrás, un rescate de dos personas en una playa en Manatí, que el oleaje provocó que impactaran contra unas piedras. O sea, nosotros queremos ser responsables en emitir un mensaje. La gente lo tiene que recibir. No todo el mundo lo toma por bueno o por positivo. Y realmente, si tú haces esto, tú no estás cooperando a lo que nosotros queremos hacer. Nosotros estamos diciendo que dentro de la preparación que tenemos, independientemente todos los retos que podamos tener en una emergencia, lo vamos a atender. Pero nuestra gente también tienen que cooperar porque tú no sabes que peligro tú puedas estar promoviendo a que alguien se ponga el mío”, sostuvo.