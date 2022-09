Wanda Vázquez reacciona luego de que dejaran sin efecto orden de mordaza en su caso

Wanda Vazquez arresto La ex gobernadora Wanda Vazquez, sale del Tribunal Federal. Despues de haber sido arrestada, por el FBI. HAto Rey. Metro PR foto Dennis A. Jones 4 de agosto de 2022

La exgobernadora Wanda Vázquez reaccionó a la determinación del Tribunal Federal, Distrito de Puerto Rico de dejar sin efecto la orden de mordaza en su caso.

“En el día de hoy he sido notificada que el Honorable Juez Arias Marxuach del Tribunal Federal acogió la petición que presenté y elimina la Orden de Mordaza impuesta. Al presente, me encuentro con mi equipo legal analizando el contenido y alcance de la nueva orden emitida. En su momento brindaré declaraciones adicionales, como siempre lo he hecho, de frente a mi pueblo y hablando con la verdad”, expresó en una corta comunicación a la prensa.

El juez federal Raúl M. Arias-Marxuach dejó sin efecto esta mañana la orden de mordaza en el caso federal contra la exgobernadora, Wanda Vázquez, el banquero Julio Herrera-Velutini y el exagente del Negociado Federal de Investigaciones (FBI), Mark Rossini.

“A la luz del acuerdo unánime de las partes de que se pueden emplear otras medidas menos restrictivas para garantizar un juicio justo en este caso, el Tribunal por la presente anula la orden de protección emitida en expediente No. 27 por el momento. La Corte no tiene particular interés en vigilar el discurso de las partes involucradas en este caso, sino que solo busca proteger la Sexta Enmienda de los demandados derecho a un juicio justo”, lee la determinación del juez, según consta en el récod electrónico del caso.

Los acusados habían planteado a la corte que la orden protectora limitaba su capacidad de defenderse de la cobertura mediática desfavorable. El juez hizo constar en su nueva orden que la fiscalía federal tampoco se opuso a levantar la orden de mordaza.