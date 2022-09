Flujo de clientes en los puestos de gasolina transcurre con normalidad

“Normal”. De esta manera Carlos Crespo, presidente de la Asociación de Detallistas de Gasolina describió el flujo de personas que se acercan a los puestos de gasolina como parte de los preparativos para el posible paso de la tormenta tropical Fiona por la Isla durante el fin de semana.

“Estoy en la calle buscando otras cosas que me hacen falta para la estación de gasolina y me he entretenido mirando las estaciones de gasolina y veo que hay una fila normal, quizás un poquito más pero no hay revolú. Es una cosa normal, personas haciendo su fila normal y echando gasolina normal”, dijo Crespo.

En tanto, indicó que el panorama pudiera cambiar cuando el avión caza huracanes ofrezca detalles adicionales sobre Fiona. Asegura que al momento ha observado a las personas tranquilas.

“Hasta ahora he visto a las personas tranquilas, normal, yo tengo de vecino un supermercado y se ha movido, pero no una cosa (extraordinaria). Vamos a ver de aquí a las 5 de la tarde que la gente sale de trabajar y el (avión) caza huracanes que se encuentra por allá volando, emita lo que hay realmente”, sostuvo.

Por otro lado, Crespo dijo, también, que recientemente asumió la presidencia interina de la Asociación de Industriales de Hielo (AIH), y luego de reuniones con sus miembros asegura que están preparados para enfrentar la emergencia que pueda representar Fiona. Reveló que el presidente Angel Vázquez, quien llevaba12 años al frente de la Asociación renunció por razones personales.

“Todo se ve bien. Supermercados han pedido hielo extra porque ese es uno de los productos que se va a mover, porque definitivamente se va a ir la luz”, señaló.

“Todo el mundo está bien preparado. Yo creo que esta tormenta nos va a coger bien preparados. Estamos con suficiente diesel, pozos de agua, inventario de bolsas que la vez pasada (el huracán) María nos cogió con el inventario de bolsas bajito”, manifestó.