Anulan orden de mordaza en caso contra Wanda Vázquez y banquero venezolano

El juez federal Raúl M. Arias-Marxuach dejó sin efecto esta mañana la orden de mordaza en el caso federal contra la exgobernadora, Wanda Vázquez, el banquero Julio Herrera-Velutini y el exagente del Negociado Federal de Investigaciones (FBI), Mark Rossini.

“A la luz del acuerdo unánime de las partes de que se pueden emplear otras medidas menos restrictivas para garantizar un juicio justo en este caso, el Tribunal por la presente anula la orden de protección emitida en expediente No. 27 por el momento. La Corte no tiene particular interés en vigilar el discurso de las partes involucradas en este caso, sino que solo busca proteger la Sexta Enmienda de los demandados derecho a un juicio justo”, lee la determinación del juez, según consta en el récod electrónico del caso.

Los acusaos habían planteado a la corte que la orden protectora limitaba su capacidad de defenderse de la cobertura mediática desfavorable. El juez hizo constar en su nueva orden que la fiscalía federal tampoco se opuso a levantar la orden de mordaza.

“En particular, el gobierno y los demandados todos sostienen que existen medidas menos restrictivas para garantizar un juicio que incluye un extenso voir dire; perentorio adicional desafíos; e imponer sanciones a los abogados cuyas declaraciones extrajudiciales violan las Reglas Locales o partes que divulgar información producida en el descubrimiento en violación de las órdenes de protección sobre el descubrimiento emitida en el Expediente núm. 31 y 76″, detalla el juez en su orden.

El juez federal hizo un recordatorio a los abogados sobre las reglas que les aplican. “Se recuerda a los abogados su deber de acatar Regla local 83G(b)-(d) que controla la información que los abogados pueden liberar. Asimismo, se recuerda a los abogados su ética obligaciones bajo las siguientes Reglas Profesionales de Conducta del Modelo ABA que rige la práctica ante este tribunal: Regla 3.4(e): Imparcialidad con la parte contraria y el abogado; Regla 3.6: Publicidad del juicio; y Regla 3.8(f): Responsabilidades especiales de un fiscal”, agrega la orden.

La mordaza en este caso se había emitido el 12 de agosto pasado.

Antes de la radicación de cargos y arresto, la propia defensa de Vázquez había acudido a múltiples medios de comunicación para anticipar las acciones de los federales.

Vázquez fue acusada de recibir sobornos en relación a su campaña por la gobernación en el 2020. Por este esquema también fue acusado Julio Martín Herrera Velutini, dueño de un banco que opera en San Juan (Bancrédito) y su asesor, un ex agente del FBI Mark Rossini.

Frances Díaz expresidenta del banco, y John Blakeman, quien manejó las finanzas de la campaña electoral de Vázquez Garced ya se declararon culpables por el esquema.

De ser encontrados culpables, cada uno se expone a una pena máxima de 20 años en prisión.

Aquí puedes leer la orden: