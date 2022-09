Presidente del Senado cataloga como un desastre la recuperación del Huracán María

La Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO, por sus siglas en inglés) certificó que a partir de enero de 2021 en Puerto Rico se han usado menos de $158 millones (el 1%) de los $17.5 billones en fondos asignados para los trabajos de recuperación por el paso del Huracán María hace cinco años, según el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago.

“La no utilización de los recursos asignados y el pobre uso para reestructurar la estructura de la energía eléctrica, educación, carreteras y puertos refleja que ha sido incapaz el gobierno de resolver esos problemas a pesar de tener los fondos asignados de forma billonaria. La pobre gerencia, la ausencia de planificación estratégica, la falta de seguimiento son la receta para el desastre total de esta administración”, señaló Dalmau Santiago.

El presidente del Senado aseguró que la recuperación ha sido un desastre total y que el gobierno federal coincide con su expresión.

“La GAO emitió dos recomendaciones: que el gobierno federal identifique los riesgos relacionados a la recuperación de Puerto Rico en factores internos y externos, en especial la incapacidad del gobierno para hacer los proyectos para los cuales tienen los recursos y que son necesarios para la recuperación; y que el gobierno federal tiene que monitorear constantemente el proceso de recuperación de Puerto Rico por las dudas sobre la capacidad del gobierno de Pierluisi”, dijo Dalmau Santiago.

El líder senatorial destacó que el gobierno de Puerto Rico tiene $12,216 millones de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencia (FEMA), de estos $5,500 millones son para proyectos de distribución de energía eléctrica y $2,642 millones para la transmisión.

No obstante, según Dalmau Santiago, Pierluisi les ha dado a los ciudadanos seis aumentos equivalentes al 53.53% en el costo del kilovatio hora para cada familia lo que cataloga como una burla alas necesidades del país.

Asimismo, mencionó que el Programa R3 de reparación tiene mas de $2,945 millones desde el 2019, pero que el gobernador alegó que hay $2,426 millones obligados y $519 millones sin obligarse.

“Eso es falso porque de los $2,945 millones que dicen que recibieron, solo han desembolsado $480 millones, o sea el 16.3%, en casi cuatro años. para el gobierno de Pedro Pierluisi la palabra obligado es el dinero recibido para un propósito, pero no es equivalente a que el trabajo se contrató o comenzó la construcción”, dijo Dalmau Santiago.

En cuanto al Departamento de Educación, esta agencia tiene una asignación de $3,250 millones para reparar 1,109 escuelas, pero al momento no se ha comenzado ningún proyecto.

Según el presidente del Senado, “hay recursos y aun así no contamos con escuelas aptas y preparadas, no tenemos los maestros reclutados para todas las materias, no contamos con personal de mantenimiento, enfermería, orientadores, bibliotecarios y de apoyo, y nuestra niñez y juventud no cuenta con los libros, los materiales, ni el equipo didáctico necesario”, contrario a las expresiones del gobernador.

En el tema de las carreteras, el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) anunció hace una semana el primer proyecto por el Huracán María a pesar de, hace dos años, haber recibido de parte de FEMA sobre $783 millones para reparar carreteras, puentes y puertos.

En el caso, por ejemplo, del puerto de Mayagüez se le asignaron $207 millones para su reparación y apenas se han usado $1.4 millones para su diseño.

“Mientras, el puerto de Ponce recibió una asignación de $11.2 millones para reparación en sus grúas y no se ofrecen datos sobre el uso”, añadió Dalmau Santiago.