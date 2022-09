“No es momento de alarmarse”: NMEAD pide tener listo el plan de emergencia ante depresión tropical

Ante la depresión tropical que se espera llegue durante el fin de semana a la isla, aumentando la actividad de lluvia, el comisionado del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), Nino Correa Filomeno, y el secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Alexis Torres, hicieron un llamado a la ciudadanía a que ya deben de tener sus planes familiares e individuales listos y a estar pendientes a los boletines de las condiciones del tiempo del Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

“No es momento de alarmarse. Es momento de estar preparado. Desde mediados de agosto, recordamos a la ciudadanía que estamos en medio del llamado ‘pico’ de la temporada de huracanes. Ante la cercanía de un fenómeno atmosférico a nuestra isla, es importante que todos estén preparados con suministros para al menos 10 días”, reiteró Correa Filomeno.

El comisionado destacó que está en constante comunicación con el SNM, con el gobernador Pedro Pierluisi y su gabinete, así como con los presidentes de la Federación y Asociación de Alcaldes, respectivamente, para a nivel de gobierno estar preparados para poder atender cualquier situación de emergencia.

“El sistema que se acerca, según nos informó SNM a las 11:00 am, podría ser una depresión tropical con 70% de desarrollo. No sería un huracán. No obstante, lo que nos preocupa son las lluvias que pueda traer el sistema porque ya nuestros suelos están saturados por las bandas de aguaceros que recibimos del sistema Earl la semana pasada. Es por eso que todo el que viva en áreas inundables, debe salvaguardar sus pertenencias y hacer planes para moverse con un familiar o allegado, de ser necesario”, agregó el comisionado.

El gobierno se mantiene atento a la información que provea el SNM, especialmente en las próximas 24 horas, cuando se podrá tener un mejor panorama.

“Todos en el DSP estamos atendiendo cualquier situación que surja de los alcaldes y alcaldesas, adicional de las que presenten las agencias de gobierno para poder responder mejor a cualquier emergencia. Las personas también tienen que estar preparadas y pendientes al sistema que se espera pase por nuestra Isla este fin de semana”, dijo Torres.

Para reportar cualquier emergencia, debe llamar o enviar un mensaje de texto al 9-1-1 para solicitar asistencia de las agencias correspondientes.

Equipo básico de suministros:

Un galón de agua por persona por día para 10 días

Alimentos no perecederos para por lo menos 10 días por persona

Mascarillas

Desinfectante en gel

Medicamentos recetados y sin receta

Dinero en efectivo

Baterías

Linternas o lámparas de baterías y solares

Radio de batería o de dynamo (cuerda)

Velas, fósforos o encendedores (fuera del alcance de los niños)

Cargador y batería externa para el celular

Copias de documentos importantes

Botiquín de primeros auxilios

Artículos de higiene y cuidado personal

Herramientas básicas

Juegos de mesa o entretenimiento que no requiera electricidad para niños

Comida, agua y medicamentos para mascotas

Jaula y “kennel” para transportar mascotas

En caso de ser necesario acudir a un refugio o abandonar su hogar:

Mochila de emergencia

Agua

Meriendas

Muda de ropa

Sábana o manta

Kit de primeros auxilios

Medicamentos

Comida, leche y pañales para bebé

Libro de colorear, cartas, libros, crucigramas o artículos de entretenimiento que no requieran electricidad

Dinero en efectivo

Copias de documentos importantes y llaves

Artículos de higiene y cuidado personal

Toallitas húmedas

Mascarillas y desinfectante en gel

Radio de baterías

Linterna y baterías de reemplazo

Para las mascotas:

Comida y agua

Medicamentos

Certificación de vacunas

Collar con chapa de identificación

Jaula para transporte

Correa o “leash”

Foto del dueño junto a la mascota para poder identificarlo en caso de pérdida

Juguete

Bolsas, “pads” y artículos para recoger desechos