Madres contra la Guerra piden que veterano acusado de asesinar a su padre no sea juzgado como un “criminal común”

El grupo Madres contra la Guerra exigió este miércoles que el veterano Christian González Martell, de 39 años no sea juzgado como un “criminal común” tras ser acusado de asesinar a su padre el pasado mes de mayo en Arecibo, por lo que solicitaron que se declare no procesable.

“Joven veterano de las guerras en Irak y Afganistán, quien padece de sus facultades mentales por su incursión en las guerras es acusado de asesinar a su padre, exigimos que sea declarado no imputable. Christian González Martell es un joven puertorriqueño de 39 años, veterano de las guerras en Irak y Afganistán. Asesinó a su padre el 30 de mayo de este año. Su familia había tratado de que lo atendieran en la Administración de Veteranos. Nos indican su madre, Romilda Martell y su exesposa, Marta Lugo, que tiene múltiples diagnósticos de salud mental: esquizofrenia, síndrome post traumático del estrés y otros, resultado de las guerras. Su tratamiento en la Administración de Veteranos fue deficiente e irresponsable. Solamente le atendían esporádicamente y de manera virtual. Exhibía comportamiento paranoide extremo, pobre juicio, alucinaciones. La señora Martell pidió apoyo y un tratamiento adecuado para su hijo, infructuosamente. Hoy espera juicio por asesinato”, declaró Sonia Santiago Hernández, portavoz de Madres contra la Guerra en un comunicado de prensa.

“iQue Christian González Martell reciba el tratamiento que necesita y que no sea enjuiciado como un criminal común!”, añadió.

De paso, criticaron los servicios prestados en el Hospital de Veteranos. “Las Madres contra la Guerra exigimos que el Hospital de Veteranos cumpla con su deber ministerial. Solamente tienen 30 camas psiquiátricas. La gerencia del hospital tiene una actitud condescendiente e irresponsable hacia la población veterana. El presupuesto anual del Departamento de Defensa es de 801 mil millones de dólares, casi todo va a la industria armamentista y a mantener la infraestructura de acciones bélicas.

Nosotras exhortamos a los militares a que soliciten la objeción por conciencia, derecho contemplado en el reglamento militar. Si por razones éticas, morales o religiosas deciden seguir sus principios y no seguir en la vida militar, pueden solicitarlo. Es su derecho. A la juventud le exhortamos a que no firmen un contrato militar. No sabe adonde le van a enviar a guerrear, a matar o a que le maten”, concluyó.

La Policía indicó que, en la noche del domingo, 30 de mayo de 2022, la víctima, identificada como Herminio González Maldonado, de 66 años, se encontraba frente a su residencia cuando llegó su hijo, González Martell, en su auto Suzuki Aerio del año 2007 y lo impactó con su vehículo. Luego, portando un cuchillo, le infligió varias heridas punzantes en su cuerpo que le causaron la muerte en el acto.