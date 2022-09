“Hay muchos disponibles y yo también”, dice presidente del PPD sobre candidaturas a la gobernación

El presidente del Partido Popular Democrático (PPD), José Luis Dalmau Santiago dijo el miércoles sentirse contento con la gran cantidad de personas en su colectividad, que al igual que él se están haciendo disponibles para aspirar a posiciones electivas.

”Yo he sido siempre un soldado de fila en mi partido. Ahora me ha tocado tener dos posiciones de liderato, presidente del Senado y presidente del partido. Es un honor bien grande presidir el partido que uno milita. Siempre estaré disponible para lo que los populares entiendan que yo les debo servir. Yo no quiero anunciar ninguna candidatura de mi parte, hasta que restructure el partido y lo reorganice. Posteriormente, lo haré. Pero de que estoy disponible, estoy disponible para donde los populares en una primaria y los puertorriqueños entiendan donde mejor les puedo servir”, dijo Dalmau Santiago a preguntas de la prensa.

“Yo no tengo duda de que el Partido Popular va a ganar las próximas elecciones, yo no tengo duda de eso. Y yo estaré trabajando dentro del Partido Popular para que eso suceda”, añadió.

Hasta el momento han expresado interés por la candidatura a la gobernación, la alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado y el senador Juan Zaragoza Gómez. El representante Jesús Manuel Ortíz González ya tomó una decisión sobre esa candidatura, pero no la ha hecho oficial. Otro que expresó interés, pero no ha vuelto a hablar del tema es el alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández Ortiz.

Las expresiones de Dalmau Santiago se dieron en una conferencia de prensa en la que acusó de incapaz y lenta a la administración del gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia del uso de los fondos federales disponibles para la reconstrucción, a cinco años del paso del Huracán María.