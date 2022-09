Fotoperiodista de WAPA le hace el día a niño que le dijo quiere ser camarógrafo “cuando sea grande”

En medio de su jornada de trabajo, el fotoperiodista de WAPA TV, Carlos Moctezuma tomó un momento para cumplir el sueño de un joven puertorriqueño que desea tener su misma profesión en el futuro.

Según contó el propio fotoperiodista en sus redes sociales, el niño residente de un residencial en Cidra le comentó desde el balcón de hogar que desea ser camarógrafo “cuando sea grande”. Posteriormente, Moctezuma le pidió que bajara y lo ayudara a realizar algunas tomas.

En la fotografía se puede ver al joven cargando la cámara del canal local de televisión junto al fotoperiodista y la periodista Sylvia Verónica Camacho.

“Como parte de mi trabajo, hoy me tocó ir a un residencial en Cidra!! Sabemos el estigma y prejuicio que hay cuando dicen te toca cubrir algo en tal caserío!! Para mi es normal pues me crié en uno!! Este jovencito muy parlanchín me dice desde su balcón “Cuando sea grande quiero ser camarógrafo como tu” Vente baja para que empieces jejeje!! Siempre hay tiempo para motivar a un niño y más si son de CASERÍO!!”, fue lo que escribió el fotoperiodista en Facebook.

La fotografía tiene cientos de comentarios en la red social, aplaudiendo el gesto del fotoperiodista. Entre los comentarios se encuentra el reportero Jorge Gelpí Pagán quien aplaudió lo realizado por su compañero de labores.

“Nunca lo olvidará!!! A lo mejor en 10 años estará al lado tuyo cubriendo la misma historia”, escribió Gelpí.

Mira la foto