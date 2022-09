Exsecretario de Estado defiende contrato con municipio de Ceiba

Ante las denuncias de presuntas irregularidades con un contrato entre el municipio de Ceiba y Guayacán Guest Services, LLC., el exsecretario de Estado bajo la administración de Ricardo Rosselló, Luis Rivera Marín aseguró que se trata de una transacción legitima para el desarrollo de un proyecto ecoturístico en una finca baldía en la zona de la playa Los Machos de ese municipio.

Rivera Marín, quien ahora se dedica a la práctica privada en el mercado inmobiliario del ocio y quien firmó el contrato como presidente de la empresa, habló con Metro para plantear que se trata de un desarrollo ecoturístico cumpliendo con las más estrictas normas de protección federal del Servicio federal de Parques Nacionales (NPS, en inglés), quien comparte con el municipio la custodia de la parcela número tres, en la entrada de la playa donde se pretende desarrollar el proyecto.

“Realmente conozco el potencial que tiene toda esta zona”, dijo Rivera Marín mientras que explicó que su familia es oriunda de la zona. “Yo vengo del sector turístico y dirigí por unos años la Compañía de Turismo, siempre he estado metido en estos asuntos del turismo y del ocio. Cuando se publica un RFP por el municipio de Ceiba sobre esta propiedad, y luego de analizarla, decidimos que era un buen negocio para ambas partes, pero este es un proyecto municipal”.

El exsecretario de Estado recordó que la titularidad de esas 144 cuerdas de terreno es compartida desde 2008 entre el municipio de Ceiba y el NPS, pero nunca se ha logrado desarrollar de una manera sostenible, pero que produzca actividad económica para el municipio.

Rivera Marín, quien aclaró que su rol en la empresa Guayacán Guest Services es de tesorero y no de presidente, subrayó que los señalamientos de un desarrollo que impacte el recurso natural no son posibles debido a las restricciones que poseen esos terrenos por las leyes federales que lo protegen. El exfuncionario adjudicó a este hecho el bajo precio en el canon de arrendamiento de los terrenos.

“Si haces una construcción ilegal, si haces allí una charca de contención o montas una vaquería, va a venir el NPS y te va a quitar la titularidad de esos terrenos porque violaste la clausula de ellos. Así que allí no se van a hacer marinas ni hoteles porque no es permitido por el NPS”, dijo.

El abogado y desarrollador explicó que el proyecto se trata de un conglomerado de servicios relacionados al parque nacional – tal y como se utiliza en otros parques como los Everglades en el estado de la Florida o Yosemite en California – donde los visitantes pueden alquilar botes, kayaks, casetas, travesías ecoturísticas, comer y hasta realizar eventos en un escenario tipo anfiteatro que se piensa construir como parte del proyecto.

El énfasis, explicó, es también el desarrollo de microempresas para los residentes de Ceiba.

Sobre la guardería de botes, Rivera Marín aclaró que no se trata de una marina, sino de aprovechar la actividad usual que los visitantes tienen actualmente de lanzar al agua sus botes en la rampa que ubica en esa playa y crear un servicio de valet para botes que también generaría ingresos y empleos directos e indirectos.

“Allí hay una rampa donde la gente tira botes, pero no hay facilidades, allí llega la gente, pero no hay seguridad. No hay donde dejar los botes. Nosotros lo que queremos es mejorar las instalaciones para el disfrute de las personas. Poner orden desde el punto de vista de cumplimiento. Pero allí no se va a mover una piedra sin la autorización del Departamento de lo Interior federal, al que ya se le sometió la petición”, explicó.

Rivera Marín fue enfático con el hecho de que la playa permanecerá siendo pública para el disfrute de los visitantes.

“Es y seguirá siendo pública. Tanto así que en el mismo contrato se garantiza eso. La playa es de la gente, no se le va a restringir el acceso a nadie. Lo que le vamos es a mejorar el lugar para el disfrute de las familias”, sostuvo.

Ceiba apuesta el ecoturismo

Samuel Rivera Báez, alcalde del Municipio de Ceiba, a través de un comunicado de prensa, explicó que el ayuntamiento apuesta al ecoturismo como herramienta de desarrollo económico y busca que el desarrollo de esas 144 cuerdas de terreno se haga de una forma cónsona con la protección ambiental de la zona protegida.

El alcalde confirmó que la parcela de terreno fue transferida al municipio con varias restricciones federales, por lo que su desarrollo debe realizarse en armonía con las reglas establecidas por el Servicio de Parques Nacionales Federal. Detalló que en el lugar no se puede levantar edificaciones permanentes y no se puede construir nada en cemento.

“Llegó el momento que por décadas hemos estado esperando los ceibeños. Ansiamos un pueblo competitivo, con un desarrollo que nos permita suplir nuestras necesidades. Vamos a ver ese desarrollo y lo vamos a hacer de manera responsable, siempre salvaguardando nuestros recursos y los mejores intereses de los ceibeños”, manifestó el alcalde a través de la misiva.

Rivera Báez aclaró que lo que el municipio propone es el establecimiento de una hospedería tipo “glamping” – fenómeno que combina la experiencia de acampar al aire libre con el lujo de los resorts – y desarrollar los alrededores del complejo con negocios que eviten que los turistas y locales tengan que moverse del lugar para satisfacer sus necesidades.

“Los negocios que proponemos desarrollar tienen que ver con actividades acuáticas pasivas y motorizadas, veredas para bicicletas, para caminar y conectar con la naturaleza, taxis acuáticos para visitar los cayos y las islas municipio, área de restaurantes, kioscos y food trucks con diversidad gastronómica, nuevos baños, duchas, gazebos, áreas recreativas para los niños, canchas de volleyball y tenis de playa”, explicó el primer ejecutivo municipal.

El alcalde indicó que también se contempla el establecimiento de un parque para tráileres tipo RV’s, área de acampar con baños, mesas y barbacoas, un área para actividades multiculturales con tarima y espacios comerciales, un centro de investigación y conservación del hábitat de la playa, un paseo tablado que conecte la playa con la villa pesquera, un espacio para promover excursiones a la piedra del indio, las tinajas y el bosque estatal de Ceiba, estacionamiento y seguridad, entre otras proyectos.