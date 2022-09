El secretario de Educación asegura que han utilizado de forma eficiente los fondos asignados a la agencia

Ante declaraciones del presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, sobre las necesidades educativas del país, el secretario del Departamento de Educación (DE), Eliezer Ramos Parés, aseguró que está enfocado en el uso eficiente de los fondos asignados a la agencia.

En conferencia de prensa esta mañana, Dalmau Santiago informó que en el año fiscal pasado el DE contó con $9,112 millones para atender los retos del sistema educativo.

Sin contar el pago de la deuda, estos fondos son mayores que el presupuesto del país aseguró Dalmau Santiago.

Añadió que la agencia cuenta con una asignación de $3,250 millones para reparar 1,109 escuelas y al momento no han comenzado los proyectos, y que cuentan con $2,967 millones para reclutar personal de mantenimiento y enfermería, y los fondos incluyen partidas para programas después del horario regular de clase.

“Hay dinero para contratar el personal y darles servicios, tutorías, recursos a nuestros niños y no han determinado ni un solo centavo para eso. Es decir, hay recursos y aun así no contamos con escuelas aptas y preparadas, no tenemos los maestros reclutados en todas las materias, no contamos con personal de mantenimiento, ni de enfermería, ni orientadores, ni bibliotecarios, ni personal de apoyo. Nuestros niños en las escuelas no tienen los libros, no tienen los materiales, no tienen las mochilas, ni el equipo didáctico necesario, pero el DE tiene $9,112 millones sin usar”, expresó el líder senatorial.

Por su parte, Ramos Parés aseguró en declaraciones escritas que han dado prioridad a los asuntos de salud y seguridad debido a la frágil situación en la que se encuentran los 5,300 edificios que componen los planteles escolares por la falta de mantenimiento, los huracanes, terremotos y el periodo en desuso durante la pandemia.

Sostuvo también que la Oficina de Infraestructura y Reconstrucción diseñó y ejecutó un 95% del Plan de Estabilización para la rehabilitación de la infraestructura escolar.

Este plan contemplaba una primera fase con $355 millones con los que atendieron el problema de columnas cortas en más de 308 escuelas.

Mientras tanto comenzó la segunda fase del plan con una inversión de $193.5 millones para proyectos de sellado de techo, remoción de hongos y pintura exterior e interior que impactará a 252 planteles.

En cuanto a fondos de emergencia, en el DE se han reflejado mínimos casos de brotes debido a al contratación de 4,055 conserjes.

Además, para atender el rezago escolar contrataron un total de 42,569 maestros y personal escolar para el programa de Refuerzo Académico Extendido (RAE) en 620 escuelas, sobre 26 mil maestros en horario regular, y han realizado 53,925 compras de materiales que significo un desembolso de $1.4 billones de fondos federales y estatales.

“Le recuerdo al gobernador y al secretario de Educación (Eliezer Ramos) que las clases del 2023 comienzan el lunes, 9 de enero. Desde ahora tienen tiempo a ver si las tienen lista al 9 enero”, advirtió Dalmau Santiago.