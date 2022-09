Senado va por encima del veto del gobernador en medida sobre salario mínimo de empleados públicos

El Senado de Puerto Rico consiguió los 18 votos necesarios para ir por encima del veto del gobernador a la medida que propone que el salario mínimo de los empleados públicos de isla sea $10.50 la hora.

La delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP), votó en contra, sin embargo el senador del mismo partido, William Villafañe votó a favor siendo el decisivo.

Por su parte, el senador del Partido Popular Democrático (PPD), Juan Zaragoza, explicó las razones por las cuales se fue por encima del veto del gobernador a la medida en el pasado mes de agosto.

“En la tarde de hoy el Senado de Puerto Rico le envía un mensaje claro y contundente al Gobernador, Pedro Pierluisi en favor de todos los empleados del sector público de nuestro país. Los servidores públicos no deberían estar a merced de este mecanismo Constitucional para no caer en lo que sería una segunda clase de empleados en Puerto Rico. Es simplemente inaceptable que, como país, permitamos que el servidor público tenga una paga por debajo del mínimo establecido para el sector privado. El veto del Gobernador ocasionó un clima no solo desmoralizante al servidor público, pero que además ha alimentado, el tumbe habitual de aquellas compañías de reclutamiento y manejo de personal que viven de los escasez de empleados gubernamentales para suplirlos, pero con creces”, expresó Zaragoza.

El pasado 25 de agosto, el gobernador vetó la medida de la autoría de Zaragoza. El proyecto había pasado el cedazo de Cámara y Senado. El mismo establecía un aumento del salario mínimo de los empleados públicos a $8.50/hr; posteriormente para el 1 de julio de de 2023 $9.50/hr y para el 1 de julio de 2024 será de $10.50/hr.

El Proyecto del Senado 563, que fue visto en su reconsideración, dispone que el “primer día del mes próximo de la aprobación de esta Ley, se aumentará el salario mínimo de los Empleados Públicos a $8.50 la hora. Para el 1 de julio de 2023, el aumento al salario mínimo de los empleados públicos será de $9.50 la hora. El 1 de julio de 2024, el aumento al salario mínimo de los empleados públicos será de $10.50 la hora, a menos que la Comisión emita un Decreto Mandatorio variando el mismo. Además, del 1 de julio de 2024 en adelante, el salario mínimo de los empleados y empleadas públicos será aquel establecido por la Comisión”.