Más de 11 años de prisión federal a hombre por operar un esquema “Ponzi” y cometer fraude bancario

Carlos Maldonado, dueño de Business Planning Resources International Corporation (BPRIC), Glorimar Fashions and Tailoring, LLC, Global Business Insurance Agency Inc., y asociado bajo los documentos de incorporación con Pet Card Systems, Inc., y Datavos Corporation, fue sentenciado el lunes, a 11 años y tres meses (135 meses) de prisión federal por fraude de valores y fraude bancario, y se le ordenó cumplir cinco años de libertad supervisada.

“A las víctimas en este caso, como en la mayoría de los casos, se les prometió un increíble retorno de la inversión de su dinero duramente ganado. Lamentablemente, las promesas se basaron en mentiras y fueron aprovechadas por alguien que usó su deseo de un futuro mejor para ganarse su confianza y robarles sus sueños”, dijo el FBI SAC Joseph González en declaraciones escritas.

A Maldonado también se le ordenó pagar $1,986,734.26 en restitución a 46 de sus víctimas.

Maldonado fue acusado de 16 cargos de fraude de valores y fraude bancario el 27 de octubre de 2016. En diciembre de 2019, fue declarado culpable de todos los cargos después de un juicio con jurado. El jurado encontró que, desde aproximadamente el año 2007 hasta el año 2012, Carlos Maldonado junto con varios asociados solicitaron y adquirieron de manera fraudulenta más de 5,000,000 de dólares en nombre de BPRIC de más de 100 personas y otras empresas. Como parte del esquema fraudulento, Maldonado y sus asociados proporcionaron contratos de inversión falsos a las víctimas en Puerto Rico y los Estados Unidos continentales a cambio de su inversión monetaria en sus empresas comerciales falsas.

Durante el juicio, el gobierno presentó cheques, registros bancarios, correos electrónicos, otras pruebas documentales y testimonios de testigos y víctimas que probaron que el acusado hizo o provocó que se hicieran representaciones materialmente falsas y engañosas a los inversores, incluyendo: (i) que las diversas empresas estaban involucrados en funciones comerciales legítimas, que él sabía que no eran ciertas; (ii) no revelar a los inversionistas que sus fondos se utilizarían para comprar y comercializar acciones y materias primas en una cuenta de ScottTrade, Foreex Capital Markets, LLC y otras cuentas comerciales personales, y para los gastos de la familia de Maldonado en lugar de financiar las empresas comerciales falsas ; y (iii) no revelar que los fondos de inversión obtenidos de manera fraudulenta serían utilizados por Maldonado para comprar bienes y servicios en tiendas minoristas, restaurantes y gastar dinero en viajes, alquiler, entretenimiento y pagos de préstamos personales para automóviles.

Luego de la imposición de esta sentencia sustantiva por parte del Juez de Distrito de los Estados Unidos John Woodcock, Juez de Distrito del Distrito de Maine, el Fiscal de los Estados Unidos W. Stephen Muldrow para el Distrito de Puerto Rico enfatizó que “el fraude de inversión puede presentarse de muchas formas, pero su característica principal es la promesa de un retorno rápido y alto.

Los estafadores, haciéndose pasar por vendedores o empresarios, contactan a personas desprevenidas y les ofrecen oportunidades de inversión aparentemente emocionantes. Las víctimas son atraídas por la promesa de un trato que es “demasiado bueno para ser verdad” porque no es verdad. Queremos recordar a los ciudadanos de Puerto Rico que ninguna inversión está libre de riesgo y que una oferta de alta tasa de retorno siempre significa mayor riesgo.

Antes de invertir, obtenga información por escrito, como un prospecto o informe anual, y tenga cuidado si un vendedor lo presiona para que invierta de inmediato, le promete ganancias rápidas, lo alienta a pedir dinero prestado o cobrar fondos de jubilación para invertir, le dice que escriba información falsa en los formularios de su cuenta, o utiliza palabras como “garantía”, “alto rendimiento” u “oferta limitada”. Tan pronto como sospeche que ha sido objeto de un esquema fraudulento, comuníquese con las autoridades para que podamos procesar a los responsables e intentar recuperar los fondos robados”.

“En el FBI estamos comprometidos a llevar estos casos hasta el final, pero necesitamos que las víctimas se presenten. Si cree que usted o alguien que conoce ha sido víctima de uno de estos esquemas, llame al 787-987-6500 o deje un aviso en línea a través de tips.FBI.gov. Ayúdanos a llevar a estos criminales ante la justicia”, añadió González.

El caso fue procesado por los fiscales federales adjuntos Edward Veronda y Jeanette Collazo, e investigado por el FBI.