Alertan sobre evento de marejadas a partir de esta tarde

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) alertó sobre un evento de marejadas que afectará la costa norte de Puerto Rico a partir de la tarde del lunes.

Se espera que el evento marítimo deteriore las condiciones costeras durante los próximos días mientras que se advirtió sobre fuertes corrientes marinas en la costa norte.

El SNM advirtió que las olas pueden alcanzar los diez pies, lo que provocará condiciones peligrosas para los bañistas y embarcaciones pequeñas.

Se urgió a las personas a permanecer fuera de las playas durante la duración de las fuertes marejadas.

Además, el evento de marejadas tiene el potencial de aumentar la erosión a lo largo de la costa norte de la isla.

Se espera que llegue una marejada fuerte esta tarde, ¡aumentando el oleaje hasta 10 pies! Por favor considere que las playas y las aguas locales se tornarán peligrosas durante esta semana. #PRwx #USVIwx pic.twitter.com/7YCZiSh5fo — NWS San Juan (@NWSSanJuan) September 12, 2022

Advierten las agencias de seguridad

Por su parte, el comisionado del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), Nino Correa Filomeno, y el secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Alexis Torres, hicieron un llamado a la ciudadanía a evitar ir a las playas esta semana, ante la advertencia de marejada fuerte que llegará esta tarde y que estará afectando nuestras costas esta semana.

“Esta semana, no es el momento para ir a la playa. Las condiciones del mar van a estar peligrosas. Según el SNM, se esperan olas de entre 10 y 14 pies de alto en nuestras costas. Hacemos un llamado para que no arriesgue su vida ni la de los rescatistas”, manifestó Correa Filomeno.

“Como siempre digo, no queremos retomar el tema de personas ahogadas por las fuertes corrientes. Recuerde que no importa si sabe nadar o no. No queremos otra desgracia en nuestras playas. No queremos a nadie en el agua”, agregó.