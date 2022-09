Vargas Vidot levanta bandera ante estudio que revela cantidad de personas sin hogar en la Isla

El senador independiente José “Chaco” Vargas Vidot advirtió este viernes que el estudio divulgado por la organización Continuo de Cuidado (CoC) PR-502 titulado “Informe de resultados del conteo de personas sin hogar” no muestra la realidad del sinhogarismo en la Isla.

El informe reveló que para el 2022 se estiman 1,026 personas sin hogar en 24 municipios del norte de Puerto Rico, cifra que el senador encuentra desacertada.

“Tengo que reaccionar adversamente a esa información. Me parece hasta aniñada, no guarda seriedad con la realidad de los que estamos trabajando en las calles. Si en 24 municipios hay 1,026 personas sin hogar quiere decir que todas se mudan los viernes a mi ronda, porque si unas varias horas toco 120 personas, estoy tocando casi el 10% de lo que hay en 24 municipios, y esa no es la realidad”, sostuvo Vargas Vidot.

El senador independiente comentó que este estudio de CoC PR – 502 – en el cual el Departamento de Familia fungió como agencia colaboradora - se está asumiendo como un censo, cuando posiblemente es un muestreo, ya que no representa la realidad del sinhogarismo en Puerto Rico.

“Estos hallazgos son los mismos que se repiten cada dos años cuando se hace el conteo, lo que evidencia que el servicio no ha mejorado ni se ha atendido el problema de raíz”, denunció Vargas Vidot.

El también presidente de la Comisión de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción enfatizó la importancia de darle paso al Plan de Abordaje de Sinhogarismo, asunto que se contempla en el Proyecto del Senado 778 de su autoría.

“El proyecto nuestro no solamente contempla la creación de un plan, pero incluye un censo permanente. Es decir, tendríamos la oportunidad de integrar la ciencia en la búsqueda de respuestas, y tener un censo, al igual que en la población general. Con esto podríamos definir los objetivos y metas en métricas para atender el fenómeno del sinhogarismo”, explicó el senador independiente.

El P de la S 778 busca crear la Oficina de Apoyo a la Población Sin Hogar, la cual será una entidad separada y con independencia del Gobierno Central, cuya responsabilidad será la coordinación y fiscalización de la gestión efectiva y oportuna de los servicios, y de los derechos de la población sin hogar.

La oficina estaría a cargo de establecer el Plan de Abordaje al Fenómeno del Sinhogarismo, el cual tendrá como principal objetivo el elaborar una respuesta sistémica para erradicar este fenómeno en donde se asegure que el sinhogarismo se prevenga siempre que sea posible o, de lo contrario, que sea una experiencia extraña, breve y no recurrente. Este plan tendrá como base los siguientes pilares: 1) prevención, 2) sensibilización y concientización, 3) acceso a servicios gubernamentales, 4) servicios de salud, 5) vivienda y 6) empleo.

Con el proyecto también se establecería Carta de Derechos de la población sin hogar, robusteciendo la misma y creando los mecanismos de querellas para que la oficina pueda identificar posibles violaciones a los derechos de las personas sin hogar, según establecidos en la Carta de Derechos.

Por otro lado, de ser convertido en ley, crearía la figura del Coordinador(a) de la Oficina de Apoyo a la Población Sin Hogar, el cual será designado(a) por la Junta de Directores y quien será el funcionario(a) encargado de administrar, ejecutar y velar porque se cumpla la política pública establecida por la Junta y esta Ley. Es imperativo mencionar que el nombramiento para el cargo de Coordinador(a) será a término fijo de diez (10) años y solo podrá ser removido(a) por juta causa. Esto, con el propósito de dar continuidad a la política pública del abordaje al sinhogarismo en Puerto Rico y que la misma trascienda el fenómeno político electoral.

La pieza, radicada el primero de marzo de 2022, tiene un informe positivo por parte de la Comisión de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción. Por lo tanto, prosigue que llegue al pleno del Senado en la sesión legislativa para ir a votación final.