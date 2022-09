Recrudece la pugna por escaño senatorial de Henry Neumann

A solo horas de que comience el escrutinio electoral para llenar la vacante en el Senado que deja la renuncia de Henry Neumann a su escaño, la controversia por las alegaciones de uno de los contendientes sobre irregularidades en el proceso de la entrega de las listas de votos adelantados llevado por la Comisión Estatal de Elecciones continúa dando de qué hablar.

Metro conversó con ambos candidatos a menos de 48 horas del proceso donde se elegirá un sustituto en el Partido Nuevo Progresista (PNP) para uno de los dos escaños senatoriales que representan el Distrito Senatorial de San Juan 1.

“He tenido sentimientos bien encontrados y me siento agotado, pero tenemos que seguir adelante”, aseguró Segismundo Gutiérrez Jovet. “Yo le he dado 20 años como presidente de la Unidad 5 de Miramar. Soy una persona de partido, soy estadista, soy penepé y ahora, que decido correr por un escaño, que mi jefe me invita a hacerlo… me encuentro de frente con una maquinaria que está apoyando al otro candidato”, aseguró Gutiérrez Jovet, quien también fungió como ayudante y mano derecha del ahora exsenador Neumann.

Y a pesar de que el candidato no indicó categóricamente que la “maquinaria” de la CEE está favoreciendo con sus acciones a su oponente, sí responsabilizó al ente electoral por las irregularidades en los procesos.

“No estamos siendo transparente con el proceso. El artículo 7.11 del Código Electoral dice que ‘que todo aspirante tenga acceso con no menos de 60 días de anticipación a la realización de la votación a la lista de electores, afiliados o delegados según corresponda, incluyendo los datos de contacto que tenga el partido de cada uno de estos, como, por ejemplo, direcciones, teléfonos, correos electrónicos, entre otros’”, indicó.

“Eso es lo que dice la ley, ellos me tienen que entregar esa lista. Yo ni siquiera tenía que solicitarla porque la ley les requiere que ellos la entreguen y fallaron en hacerlo”, añadió.

Gutiérrez Jovet aseguró que tiene en su poder una carta firmada por la comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Vanessa Santo Domingo Cruz, que le indicaba que estaría enviando una lista depurada por categoría del voto adelantado. No obstante, según alega el candidato, la información en el listado no estaba completa.

“¿Por qué entregarla de una manera incompleta? ¿Por qué omitir la parte esencial que necesito para contactar a las personas, que son sus números de teléfono o la tarjeta electoral para verificar si verdaderamente esa persona tenía derecho a solicitar ese voto adelantado?”, cuestionó Gutiérrez Jovet.

“Y no solo eso. No concuerda la cantidad de personas con la lista que nos habían dado antes, hay tres personas menos en esta lista. ¿Cómo desaparecen y por qué? No tengo la más mínima idea”, añadió.

Condena las alegaciones

Por su parte, el representante Juan Oscar Morales, quien también aspira al escaño, condenó las alegaciones de Gutiérrez Jovet contra la CEE y aseguró que evaluando los hechos más allá de las acusaciones se pueden descartar como falsos esos señalamientos.

“El proceso de la solicitud de voto adelantado estuvo abierto por la CEE desde el 11 de julio hasta el 22 de julio. Lo que quiere decir que no estuvo solamente por 48 horas como él había denunciado, ahí esta la primera falsedad”, aseguró Morales.

“Decir que a él nunca se le dio conocimiento de cuántas personas habían solicitado el voto adelantado me parece que también le falta a la verdad porque el 5 de agosto nosotros tuvimos una reunión con la comisionada donde él tuvo representación. Donde la comisionada electoral le entregó por escrito un detalle de cuántas solicitudes de voto adelantado recibió la CEE, que fueron 1,200 y cuantas fueron aprobadas que fueron 1,091. Eso fue el cinco de agosto y nótese que él hizo la denuncia a pocos días de la elección del domingo”, añadió.

Morales aseguró que prevalecerá como senador del Distrito San Juan I, toda vez su carrera política y su trabajo en la Comisión de Salud de la Cámara han demostrado su calibre para el puesto.

“No tengo duda de que voy a prevalecer el domingo, la gente ha reconocido el trabajo que hemos realizado desde la Cámara de Representantes desde el pasado cuatrienio en la Comisión de Salud donde tuvimos grandes retos. Hicimos el trabajo que correspondía hacer y la gente ha reconocido eso”, aseguró a Metro el representante.

Las alegaciones de Gutiérrez Morales hacen eco en las pasadas elecciones generales de 2020, donde la candidata del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Eva Prados Rodríguez, presentó una demanda de impugnación a los resultados de la CEE, que certificó a Morales, en ese entonces, como ganador de la contienda por el escaño para el distrito representativo 3 de San Juan.

En enero de 2021, Prados Rodríguez impugnó en los tribunales la validez y legalidad de sobre 200 papeletas legislativas por supuestos hallazgos de fraude al haber una discrepancia entre la cantidad de votantes registrados. Asimismo, la excandidata cuestionó la validez y confiabilidad de los resultados reportados en colegios de las unidades de voto adelantado y ausente. No obstante, su reclamó no prevaleció.