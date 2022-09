Tajante rechazo a enmiendas al Código Electoral

Los comisionados electorales de los dos partidos de mayoría se opusieron hoy en vistas públicas a los cambios propuestos en la Cámara de Representantes al Proyecto del Senado 909 (PS 909), que pretende enmendar el Código Electoral de Puerto Rico.

En la continuación de las vistas públicas de la Comisión de Asuntos Electorales, presidida por el representante José “Conny” Varela, Vanessa Santo Domingo, comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP) y su homólogo del Partido Popular Democrático (PPD), Ramón Torres, se opusieron tenazmente a las enmiendas.

Ambos esbozaron sus posturas sobre el PS 909, aprobado en el Senado con la oposición de los partidos minoritarios, así como también sobre el Sustitutivo a los Proyectos de la Cámara 14 y 114, sometidos previamente por la Comisión de Asuntos Electorales.

“Respetuosamente, reiteramos nuestra posición que el PS 909, tal y como fue aprobado en el Senado con el apoyo de los partidos de mayoría en Puerto Rico, debe ser aprobado por la Cámara de Representantes. No obstante, señalamos nuestra oposición a algunos elementos del Sustitutivo”, dijo Santo Domingo durante la lectura de su ponencia.

No obstante, y a pesar de que la comisionada del PNP respaldó el proyecto del Senado según aprobado en ese cuerpo legislativo con los votos del PNP, condicionó ese apoyo a que se atiendan “varias deficiencias” que, según aseguró, contiene la pieza legislativa.

Por otro lado, la postura del comisionado electoral del PPD al PS 909 fue en apoyo y aseguró que el proyecto del Senado, tal y como está redactado, representa el primer paso de reforma electoral necesaria.

“Esta medida es un primer paso para una reforma electoral necesaria e impostergable”, dijo Torres.

Por su parte, el presidente de la comisión cuestionó a los comisionados sobre varios aspectos del Código, tales como las garantías sobre el voto adelantado y la posibilidad de lograr participación efectiva de todos los partidos políticos en las oficinas más importantes de la Comisión.

Asimismo, el representante Jesús Santa, quien también preside la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara, cuestionó a los comisionados sobre las posibles formas de viabilizar las alianzas o candidaturas coaligadas. Además, Santa mostró preocupación con el hecho de que, conforme al proyecto del Senado, las primarias electorales de 2023 se realizarían en pleno cierre de la última sesión legislativa del cuatrienio.

“Tengo problemas con el día de la primaria, que es junio, o sea, presupuesto”, dijo Santa. “Si la actividad legislativa en la sesión de enero a junio 30 se calienta en mayo y junio, pudiera provocar algún tipo de impedimento, ya sea de que no puedan hacer sus campañas o que no vengan aquí, que es peor y en esa fecha estamos entrando en ese momento en lo mas crítico del trabajo legislativo”.

“El proceso vale según la gente tenga confianza en él. Pueden ser $100 millones el presupuesto de la CEE, pero si no hay confianza del país, el proceso no sirve. Lamentablemente el proceso fue lacerado en la última elección porque hubo muchas cosas que mucha gente no entendió y al final del día se pierde confianza, pierde la CEE y pierde la democracia”, añadió.