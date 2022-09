Intenso pulseo por enmiendas al Código Electoral

En un ambiente tenso de política partidista, la discusión en la Cámara de Representantes sobre el Proyecto del Senado 909, que pretende enmendar el Código Electoral de Puerto Rico a causa de fallas identificadas en las pasadas elecciones, continúa enfrentando en la Asamblea Legislativa a los cinco partidos políticos que participaron en los comicios de 2020.

Durante la continuación de las vistas públicas realizadas por la Comisión de Derecho Constitucional y Asuntos Electorales, presidida por el representante popular José “Conny” Varela, hubo un tenso careo entre el representante del colectivo Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), José Bernardo Márquez, la comisionada del Partido Nuevo Progresista (PNP), Vanessa Santo Domingo, y su homólogo del Partido Popular Democrático (PPD), Ramón Torres, en relación a la supuesta exclusión voluntaria de lo que llamaron los “partidos minoritarios” – el MVC, el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y Proyecto Dignidad (PD) – de las negociaciones para llegar a un consenso y enmendar el Código Electoral.

“En la mesa, todos juntos, fueron dos reuniones, pero no se siguieron haciendo porque de la última no hubo recepción de dar nada. De ahí pasé a reuniones individuales, a sentarme con cada uno (de los partidos) y decirles que estábamos por presentar unas enmiendas al Código Electoral, que me dijeran lo que ellos querían que se enmendara”, explicó Torres a preguntas del representante Márquez sobre cuántas reuniones se convocaron en la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) entre los comisionados de los cinco partidos para logran el supuesto consenso.

“El planteamiento es que se debía constituir un organismo conjunto con representación de todos los partidos, que se reuniera de manera continua para lograr un trabajo arduo. El remedio de solicitar propuestas dispersas para después ver que se acogía y que no, nos parece un mecanismo bastante acomodaticio”, ripostó Márquez.

El representante de MVC, alegó además que el presunto balance que las enmiendas al Código Electoral pretenden producir en la CEE solo benefician a los dos principales partidos políticos, el PPD y el PNP.

“Ese es el efecto que ha tenido el diseño del Código Electoral”, denunció Márquez. “Lo que yo entiendo es que su planteamiento es que, a pesar de todo el cambio en el comportamiento electoral y la entrada de nuevas colectividades políticas y de candidatos independientes, no se debe cambiar la manera en que se rige la CEE y cómo se logra un potencial balance en la toma de decisiones que se llevan allí. Interesante”.

Sobre el tema de alianzas partidistas o candidaturas coaligadas, Márquez cuestionó la postura de rechazo a ambos comisionados electorales.

El representante del MVC recordó que a principios de cuatrienio su colectividad se reunió con el gobernador Pedro Pierluisi y este dijo no oponerse a este tipo de alianzas pero que quería analizar con detenimiento una propuesta al respecto.

“Se le planteó directamente (a Pierluisi) el asunto de las alianzas como algo que había existido por décadas en Puerto Rico y que simplemente en 2012 se insertó en el Código Electoral un lenguaje prohibiéndolas”, aseguró Márquez.

El representante cuestionó el criterio de los comisionados electorales del PNP y el PPD para oponerse a una enmienda para permitir candidaturas coaligadas cuando estas alianzas, dijo, representan una oferta electoral en la que los partidos políticos se ponen de acuerdo y es el pueblo el que decide si respalda con su voto esa alianza.