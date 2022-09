“Doctor no se agite”: Le piden a galeno que solicitó a aseguradora el estatus de una terapia retrasada para paciente con cáncer

El hematólogo oncólogo, Eddiemar Ortiz Cruz, descargó su frustración en redes sociales con el proceso burocrático de las aseguradoras que ponen en riego la vida de pacientes.

Ortiz Cruz agarró su cuenta en Facebook para exponer el caso de uno de sus paciente de cáncer metastásico que, junto a él, a diario procura tener acceso al tratamiento que le alivia el dolor. Relató el momento en que realiza una de las múltiples llamadas para preguntar el estatus de la retrasada terapia para el paciente con una masa localizada en su mejilla derecha que no le permite masticar sin dolor. El paciente, según cuenta el doctor, lo que más desea es dejar el medicamento controlado percocet porque reconoce que es adictivo. Sin embargo, es lo único que le alivia el dolor.

Pero al otro lado del teléfono, la representante del seguro médico le pide al doctor “que no se agite” ante la desesperación e impotencia de no tener a la mano la terapia para administrarle al paciente.

“El paciente va a mi oficina cada vez con un evidente rostro de dolor para preguntar por su terapia y me consta que él y su hija me ayudan llamando al Plan Médico para ayudarme a poner a correr (y ) que me entreguen la terapia a mi oficina para administrársela … a ellos le dicen es cuestión del plan médico, el plan médico le lanza la papa caliente a la farmacia especializada. Cada vez que llamo me piden algo diferente: notas de progreso, laboratorios , estudios de imagen , todo eso se ha enviado en más de una ocasión , me consta que es así y en ese pase y pase de la dichosa papa caliente, la masa sigue creciendo, las ganas de luchar del paciente se van minando, mi coraje e indignación ante la burocracia va creciendo”, denunció en redes sociales.

Lamentó que situaciones como estas le impidan ser el médico que juró ser. Sin embargo no lo amilanan y asegura que “mañana será otro día de volver a pelear” por ofrecerle una mejor calidad de vida a sus pacientes.

“Uno se hace médico para tratar de ser el médico que uno juró ser, soñó ser, que pena no la pongan tan difícil. Mañana, otro día de volver a pelear de volver a ‘agitarme’ como me dijo la chica, que de seguro no tiene a su padre con un cáncer moviéndole las manecillas del reloj en su contra”, sostuvo.