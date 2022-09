ASG adjudicará subasta de demolición del CDT de Maunabo

El alcalde de Maunabo, Ángel Omar Lafuente Amaro, confirmó hoy, jueves, que la Administración de Servicios Generales (ASG) adjudicará la subasta de la demolición del Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT).

Esto representa el primer paso importante para la construcción de una moderna facilidad, en beneficio de los ciudadanos maunabeños. Actualmente, Maunabo solo tiene una Sala de Emergencias dirigida por el doctor Gabriel Vélez y el grupo del licenciado Ramón Pabón.

“La Administración de Servicios Generales hará el anunció de la adjudicación de la demolición y estaremos anunciando la fecha de demolición que dará paso a la construcción del CDT más moderno de Puerto Rico y el Caribe. De esta forma, garantizamos y protegemos la salud de nuestros residentes, pueblos vecinos y población flotante, luego de que tras el paso de los huracanes Irma y María en el año 2017 el CDT del municipio quedó inoperante al sufrir daños severos”, detalló Lafuente Amaro.

El alcalde recordó que la construcción de un moderno CDT representa la mayor prioridad de su administración. “Este proyecto es parte de los compromisos programáticos del Gobierno de Puerto Rico y el Secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado, quien está comprometido con Maunabo como ningún otro Secretario de Salud lo ha hecho. Igualmente, agradezco el extraordinario desempeño del Secretario Auxiliar de Servicios Médicos y Enfermería del Departamento de Salud Gobierno de Puerto Rico, licenciado Yesarel Pesante y su equipo de trabajo que han movido esta obra”, resaltó el Primer Ejecutivo Municipal.

Estos trabajos se realizan en conjunto y coordinación con los representantes de la Oficina de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia COR3 y Federal Emergency Management Agency (FEMA).

El nuevo CDT de Maunabo será “State of the Art Technologies” y cumplirá con atender las necesidades de salud primaria y de emergencias tanto pediátricas como de adultos, incluyendo un área de observación para cardiología en el área de adultos y un cuarto para víctimas de abuso sexual. De igual forma, debe tener un espacio para brindar telemedicina y otro de radiología, así como servicios de vacunación, trabajo social, psiquiatría, Women, Infants and Children, mejor conocido como WIC, entre otros.

Entre todos los requerimientos está un sistema para generar electricidad cisterna, en caso de emergencia.

Este proyecto ha contado con los estudios técnicos requeridos como evaluaciones de suelo, plomo, asbesto, entre otros para salvaguardar la salud y seguridad de todos.

“Nuestra administración está comprometida con la salud de nuestra gente y continuaremos trabajando para devolverle al pueblo una salud de primera,” reitera Lafuente Amaro.