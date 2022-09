A cuenta gotas el desembolso de los dineros para la reconstrucción

A punto de cumplirse los cinco años de la devastadora temporada de huracanes 2017, finalmente el gobierno de Puerto Rico y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) parecen dar indicio de que comenzarán a fluir los proyectos de mejoras permanentes relacionados a la reconstrucción en el archipiélago tras el impacto de los cicloness Irma y María.

Sin embargo, la pregunta continúa latente sobre cuán preparado está el archipiélago para asumir una reconstrucción sin precedentes, y de esta magnitud, utilizando la mayor cantidad de fondos federales de emergencia asignada por FEMA a ningún otro estado o territorio en su historia.

A juicio del exsecretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), el doctor en ingeniería estructural, Carlos Pesquera, Puerto Rico no está preparado del todo para asumir una reconstrucción de esta envergadura.

“La interrogante bien grande aquí es qué implica esa magnitud de proyectos para la industria de la construcción en Puerto Rico”, cuestionó Pesquera, quien como contratista privado ha sido parte de varios proyectos de reconstrucción con fondos federales en el municipio de Ponce, entre otros.

El ingeniero ha sido vocal sobre de la necesidad de coordinar esfuerzos localmente para maximizar el potencial de desarrollo económico. “Necesitamos uniformar los procesos. Cada vez que nos azota un huracán, a pesar de los daños, hay un gran potencial de desarrollo económico, particularmente cuando se cuenta con la asistencia de programas federales”, aseguró el ingeniero.

Abismal diferencia

Según datos de la Oficina Central para la Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3), las agencias de gobierno acaparan el 85.2 % de los proyectos obligados por FEMA, mientras que apenas un 12 % pertenecen a proyectos municipales y el 2.8 % está destinado a entidades sin fines de lucro.

Sin embargo, hay una abismal diferencia entre el dinero obligado por FEMA a los proyectos versus la cantidad ya desembolsada.

El portal de COR3 indica que $18,312.6 millones en fondos federales han sido obligados a las diez principales agencias de gobierno identificadas como subrecipientes, destinados a atender 1,469 proyectos ya programados. No obstante, apenas se han desembolsado $83.9 millones de esa partida. Esto es cerca del .50 % del dinero obligado.

Por otro lado, a los municipios se les han obligado $2,544 millones para 6,909 proyectos que, de ellos, solo $297 millones han sido desembolsados. Es decir, 11.6 % del dinero obligado.

Pesquera Morales recordó que la industria de la construcción, incluso en su mejor momento, no tenía la capacidad de asumir una reconstrucción de la magnitud actual. “La industria de la construcción aquí estaba en su mejor momento en el 2000, cuando yo dirigía el DTOP, y aún en ese momento los contratistas nos pedían que aguantáramos los proyectos porque no daban abastos”, recordó el veterano ingeniero.

“La industria de hoy no es la misma que esa. Antes había una capacidad que no está presente hoy. Si en 2000 no la teníamos, es imposible que tengamos una capacidad de producción como demandarían estos proyectos por un término de 10 años”, señaló Pesquera Morales en relación con el plazo establecido por el gobierno para concluir la reconstrucción en una década.

Otro de los grandes escollos señalados por Pesquera Morales que afecta el proceso de reconstrucción es la falta de liquidez de algunos subrecipientes al FEMA trabajar estos fondos federales a base de reembolsos de los dineros utilizados.

Listo para los proyectos

Manuel Laboy Rivera, director ejecutivo de COR3, aseguró a Metro que el gobierno está listo para asumir los proyectos de reconstrucción, aunque reconoció que los esfuerzos de adjudicación, desembolso y construcción no han sido tan expeditos como se hubiese deseado.

Asimismo, el director ejecutivo admitió que todavía se percibe una diferencia notable entre los fondos obligados, los fondos desembolsados y los proyectos en construcción que, según indicó, se irá disipando. Laboy Rivera aseguró que durante el curso de 2022 estas cifras cambiaron drásticamente.

“A razón de este progreso, deberíamos llegar al menos a 100 proyectos para finales de año, en lo que tiene que ver con la reconstrucción eléctrica. Hay otros 3,000 y pico de proyectos pequeños, que no dejan de ser importantes, pero a pesar de ser tantos, solamente representan el uno por ciento de los fondos que se han destinado hasta el momento”, explicó el titular de COR3.

Sobre la liquidez de municipios y agencias, Laboy Rivera aseguró que, a pesar de la imposibilidad de resolver el problema de liquidez a través del Fondo de Obra de Reconstrucción (FOR), se desarrollaron nuevas estrategias que a todas luces parecen estar dando resultado.

El director ejecutivo indicó además que luego de que COR3 concluyera que el FOR no surtió el efecto deseado para atender el problema de liquidez, se trabajó el problema con mayor agresividad.

“Le dimos prioridad este primer semestre de 2022 a aplicar esa flexibilidad que nos dio el acuerdo con FEMA de 2021 a lo que son los adelantos y ahí es que establecimos el Working Capital Advance (WCA). Este nos ha permitido darles esa liquidez a los proyectos grandes permanentes de los municipios y luego a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y ahora, más recientemente, a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA). Eso ha sido determinante para atender esos proyectos porque resolvemos el asunto de la liquidez”, aseguró.

Compromiso federal

La pasada semana, Deanne Criswell, administradora de FEMA, visitó la isla a propósito del quinto aniversario del paso de los huracanes Irma y María. Durante una conferencia de prensa en La Fortaleza, la funcionaria federal alabó los esfuerzos de recuperación que la administración de Pedro Pierluisi ha hecho. “Esta semana vi un modelo de cómo la recuperación a largo plazo debe ocurrir y cómo deben funcionar las alianzas entre los gobiernos estatales y el gobierno federal. No obstante, reconocemos que la recuperación no se está moviendo lo suficientemente rápido cinco años después. Pero les puedo asegurar aquí que el trabajo nunca se ha detenido y no se detendrá. La recuperación está en marcha”, aseguró Criswell.

La portavoz de FEMA también recalcó que muestra del compromiso que tiene la agencia con Puerto Rico son los aproximadamente $1,500 millones provistos para la recuperación de las familias luego del impacto de los huracanes y el financiamiento hasta el momento de 10,000 proyectos de asistencia pública para un total de $28,000 millones en financiamiento de diferentes programas de FEMA.

Asimismo, mencionó que la agencia ha financiado más de $126 millones en subvenciones para la mitigación de riesgos y casi $9,400 millones para la partida federal destinada a la recuperación de la red eléctrica.

“Reconstruir esta red eléctrica es un esfuerzo colectivo y debe ser una prioridad para todas las partes involucradas en esta misión”, indicó.

La visita de Criswell se da a solo meses de que se celebren las elecciones de medio termino en el Congreso de los Estados Unidos.