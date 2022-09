Secretario de Agricultura asegura que no está involucrado en negocios de su familia

El secretario del Departamento de Agricultura, Ramón González Beiró, expresó a través de sus redes sociales que no participa del negocio Agro Power donde venden equipos para agricultores que pueden adquirirse con subvenciones del programa federal Renacer Agrícola (ReGrow).

“Como ya he aclarado, antes de juramentar como secretario cree un fideicomiso ciego y no participo de los negocios de mi familia. Atacar mi legado y tratar de distorsionar la realidad promueve una interpretación completamente falsa y dañina. Soy la cuarta generación de agricultor y mis hijos siguieron mis pasos. A pesar de que pude permanecer en el sector privado acepté la encomienda que me brindó el señor gobernador y tengo el privilegio de servir al sector que tanto le ha dado a mi familia”, aseguró.

González Beiró expresó que antes de juramentar en el 2020 creó un fideicomiso ciego al que transfirió sus acciones de las corporaciones familiares que tenía. Aunque según un reportaje del Centro de Periodismo Investigativo (CPI), el 100% de las acciones de Agro Power y de AG Agro, Inc. son de él y su esposa Mariliana Bennazar Torres, quien es farmacéutica, mientras que en Agriart LLC, tiene un 18% de participación.

Sus dos hijos, Ramón M. González Bennazar y Manuel A. González Bennazar, también están en la compañía Agro Power y figuran como presidente y secretario/tesorero respectivamente.

Los equipos de Agro Power se exhiben y promueven en eventos del Departamento de Agricultura, sin embargo, a pesar de que el titular de la agencia ha mencionado que no está influenciando a que compren ciertos equipos, otros agricultores han expresado su malestar por percibir una competencia desleal.

La Oficina de Ética Gubernamental dijo al CPI que no ve conflicto en que las ventas de Agro Power, donde el secretario de Agricultura funge como agente residente, se hagan con subvenciones de ReGrow en la medida en que el funcionario no intervenga en la toma de decisiones.