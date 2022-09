PIP entrega su contestación a la querella que sometió la Procuraduría de la Mujer

El Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) ya entregó su contestación a las alegaciones que incurre una querella que sometió la exprocuradura de la Mujer, Lersy Boria Vizcarrondo, ante la falta de un protocolo para atender denuncias de hostigamiento hacia las mujeres en sus espacios dentro de la militancia, confirmó hoy, miércoles, la vicepresidenta de la colectividad, María de Lourdes Santiago Negrón.

De acuerdo a la también senadora, la contestación fue sometida hoy, mismo día en el que el PIP presentó un protocolo y política para manejar casos de violencia de género dentro de los espacios políticos que rodean a las trabajadoras de esa colectividad.

“Se sometió en el día de hoy”, confirmó Santiago Negrón durante una conferencia de prensa en la sede del partido en Hato Rey.

Al ser cuestionada sobre si también entregó el protocolo como parte de la contestación, la legisladora pipiola se limitó a decir que el documento no fue requerido por la Oficina de la Procuradora de la Mujer (OMP).

“No, no era parte de. De nuevo, esto (el protocolo) es algo que surgió del partido”, contestó la funcionaria a preguntas de la prensa.

La querella en contra del PIP fue presentada el pasado mes por la OPM. En ese entonces, la justificación que utilizó la entidad es que el partido no contaba con un protocolo para manejar casos de hostigamiento sexual y laboral hacia las mujeres que laboran en el PIP.

Según la querella, al PIP se le imputan tres faltas por no proveer a sus empleadas un ambiente libre de hostigamiento sexual, por haberse demorado en implementar un protocolo para evitarlo y por no contar con política pública que evite el hostigamiento laboral hacia sus trabajadoras.

Cada unas de estas tres faltas impone multa de $10,000, por lo que la cantidad a la que asciende la multa es $30,000.

No obstante, al enterarse de la querella, Santiago Negrón reaccionó al otro día y afirmó que el partido estaría argumentando en contra de la multa impuesta.

Las denuncias iniciales que dieron comienzo a la controversia surgieron mediante la red social Twitter. Allí, una militante del partido publicó que durante el periodo de campaña electoral en el 2020, un funcionario que trabajaba para Santiago Negrón incurrió en un patrón de hostigamiento laboral.

Tras esa denuncia, otras alegaciones salieron a relucir y el partido se vio obligado a establecer una comisión especial para investigar los sucedido. Tras semanas de investigación, el resultado de la pesquisa concluyó que el acusado no incurrió en esta conducta porque la presunta víctima no trabajaba bajo el funcionario acusado y por ende, no estaba entablada una relación laboral.

En el resto de los casos, la comisión especial tampoco encontró instancias de hostigamiento sexual.