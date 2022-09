Municipios afectados por lluvias podrán solicitar ayudas del Fondo de Emergencia si la Junta lo permite

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia dijo el miércoles que los municipios afectados por las lluvias asociadas a la tormenta tropical Earl podrán solicitar -si la Junta de Control Fiscal lo autoriza- ayuda del Fondo de Emergencia Estatal.

“Todavía los daños no justifican una declaración de emergencia federal m, pero sí puede justificar acceso al Fondo de Emergencia a nivel estatal. Lo que le he pedido a los alcaldes es que vayan recopilando la información y me sometan el total de los daños en algún punto esta semana cuando culminen las lluvias para nosotros entonces, hacer una solicitud a la Junta”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

Por su parte, el comisionado del Negociado de Manejo de Emergencia y Administración de Desastres (NMEAD), Nino Correa Filomeno, alertó que las condiciones asociadas a los eventos de lluvia continuarán, por lo que los ciudadanos deben tomar precauciones. Sobre este particular, Correa Filomeno habló sobre los incidentes ocurridos en Salinas que murieron dos personas impactadas por un rayo y en Comerío que supuestamente personas retiraron las vallas de seguridad de la carretera PR-167 en la cual se reportaron deslizamientos.

“¡Por Dios, mano! No te expongas al peligro potencial que va a pasar. Cuando a mi me preguntan si estamos preparados, yo digo que nosotros y los alcaldes hemos ido ajustando nuestros planes, pero necesitamos que la ciudadanía reciba el mensaje y no se expongan al peligro”, dijo Correa Filomeno.

Como consecuencia de las lluvias asociadas a la tormenta tropical Earl, se reportaron en su mayoría varias carreteras afectadas por inundaciones y/o deslizamientos de terreno.