Mujer muere luego de ser atacada por un tiburón mientras buceaba en Bahamas

Ser víctima de un ataque de tiburón es una de esas cosas que realmente son mucho menos probables de lo que la mayoría de la gente cree e inclusive cuando pasan, no suelen ser fatales y las personas acaban sobreviviendo. Lamentablemente, la excepción a la regla ha sido el caso de esta mujer, quien fue atacada mientras buceaba en Bahamas.

El caribe es una de las zonas con mayor actividad de tiburones en todo el mundo, por lo que es muy común verlos en ciertas zonas cercanas a las playas paradisíacas llenas de turistas, aún así, las autoridades procuran siempre tomar las medidas necesarias para que las personas se encuentren a salvo dentro y puedas disfrutar de sus vacaciones.

Luego de ser llevada a la orilla, mujer muere por heridas causadas tras ataque de tiburón

La nativa del estado de Pennsylvania se encontraba disfrutando de un tour de buceo en Green Cay, Bahamas cuando sucumbió ante el ataque de un tiburón toro, una de las pocas especies que llega a acercarse a aguas dulces y puede llegar a medir hasta 3,4 metros de largo.

“Según los informes, la familia estaba buceando en aguas y esa área es conocida por los visitantes para bucear. Además, se informa que los miembros de la familia observaron a un tiburón toro atacando a la mujer” informó la policía local en un comunicado luego del suceso.

Según informaron algunos de los presentes para medios locales, la familia de la mujer de 58 años, cuya identidad se mantiene desconocida, y empleados de la empresa que le ofrecía en tour se lanzaron a su rescate y la llevaron a la tierra firme, pero falleció por las heridas en la parte superior de su cuerpo.

Bahamas, un sitio letal para nadar

La mujer era pasajera del crucero Harmony of the Seas de Royal Caribbean que zarpó de Florida y un portavoz del crucero aseguró que la mujer falleció mientras se encontraba en una expedición independiente. Por desgracia, este no es el primer incidente parecido.

El incidente ocurrió aproximadamente a un kilómetro del lugar donde una mujer californiana fue asesinada por tres tiburones mientras buceaba con su familia hace un par de años. Mientras que, recientemente un niño de 8 años fue atacado por otros tres tiburones y ahora ha quedado con cicatrices permanentes en sus piernas.