Gregorio Matías asegura que en Puerto Rico se promediaron 128 apagones diarios entre 2013 y 2016

El senador novoprogresista Gregorio Matías detalló que en el cuatrienio de 2013 a 2016 la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) promediaba unas 128 interrupciones de servicio todos los días de, por lo menos, una hora de duración.

Además, bajo la administración del PPD, la AEE se vio obligada a apagar sus plantas en Palo Seco y San Juan por no cumplir con las disposiciones de Estándares de Emisiones de Mercurio y Tóxicos al Aire (MATS por sus siglas en inglés).

“Tenemos que recordar la historia antes de hablar sobre el presente. Bajo la última administración del partido popular en el cuatrienio 2013 a 2016, en Puerto Rico se promediaba 128 apagones. Eso es un hecho irrefutable. El promedio de esas 128 interrupciones era de una hora. Solo basta revisar las páginas de los periódicos de circulación general de esos tiempos para darse cuenta del desastre que fue la AEE bajo el PPD y la enorme inconformidad de la gente ante el pésimo servicio que se brindaba”, señaló Matías.

El senador destacó que LUMA Energy, LLC tiene que mejorar el servicio que le brinda a la ciudadanía y para eso no se puede aceptar ninguna excusa, “pero no podemos olvidar la historia”.

“Decir que ahora el sistema está peor que antes es no tomar en consideración que esos 128 apagones se dieron en un sistema eléctrico que no fue abatido por dos poderosos huracanes categoría 5 en cuestión de 10 días, que no sufrió por los peores terremotos en Puerto Rico en más de un siglo. Las cosas se tienen que poner en perspectiva”.

El senador por acumulación recordó, además, que: “el PPD desmanteló la AEE, privándola de materiales que hicieron falta durante el impacto de los huracanes Irma y María en septiembre de 2017. Por ejemplo, la AEE no compraba postes ni cables y lo que tenían en los almacenes o eran hurtados constantemente o se desaparecieron, o se vendieron para pagar las acciones de Lisa Donahue. Esos son los hechos que nadie puede negar”.

Matías también arremetió contra la decisión de contratar a Lisa Donahue, por $33 millones, para ninguna labor real.

“En el 2013 el PPD trajo a Lisa Donahue y su firma de consultoría, Alix Partners. Los legisladores del PPD defendieron esa contratación. Aunque su misión era renegociar la deuda, el PPD le dio millones, no solo para renegociar la deuda, sino que también para administrar (en la práctica) a la Autoridad. El resultado fue que ninguna de las dos cosas se logró. No se podía negociar la deuda y Donahue y el PPD dejó desprovisto de materiales, como postes y cable, a la AEE. Eso fue la AEE bajo el partido popular. No podemos olvidar”, culminó diciendo el Senador.