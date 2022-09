Fermín Fontanés: “En este momento no tengo planes de renunciar”

El director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP), Fermín Fontanés, aseguró esta mañana en entrevista radial que el consorcio de LUMA Energy se está fiscalizando y que no contempla renunciar a su puesto como lo han solicitado varios legisladores.

“En este momento no tengo planes de renunciar en el día de hoy. Eso no es un asunto que estoy considerando. Estamos haciendo nuestro trabajo. Yo creo que nosotros tenemos planes que estamos ejecutando y estamos fiscalizando. Hemos hecho mucha labor, todo lo que nos toca a nosotros bajo el contrato, lo hemos hecho”, dijo en entrevista con WKAQ 580 AM.

De igual manera, dijo que entiende que aún cuenta con la confianza del gobernador Pedro Pierlusi y que ha cumplido con la política pública de su gobierno.

“He ejecutado todas nuestras funciones. Tengo un equipo de trabajo que trabaja arduamente con este proyecto, además de otros proyectos”, sostuvo.

En días recientes, luego de que en una vista de la Cámara de Representantes admitiera que solo cuenta con un borrador del plan para fiscalizar el contrato de LUMA para la administración de la red de transmisión y distribución eléctrica en la Isla, el senador del Partido Nuevo Progresista (PNP), Thomas Rivera Schatz y al representante por acumulación José Enrique Meléndez Ortiz, le exigieron su renuncia a la agencia.

“Luego de las admisiones de incumplimiento de Fermín Fontanés, ¿El goobernador está satisfecho? ¿Como se puede fiscalizar a LUMA si se incumple con sus deberes para ello? ¿Como puede informar al Gobernador del cumplimiento de LUMA quien está fallando con sus propios deberes? Si a un funcionario le resulta difícil explicar su función a la Cámara de Representantes, ¿realmente podrá ejecutar lo que no sabe explicar? ¿Entonces que hace ahí todavía?”, escribió Rivera Schatz en redes sociales.