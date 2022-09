Apoyan prohibir “billboards” con luces LED que afectan visibilidad de conductores y zonas residenciales

iStock blank billboard near highway (watink/Getty Images/iStockphoto)

El Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), favoreció la medida que busca prohibir la instalación de tableros de anuncios digitales o “billboards” con luces LED que iluminen un área residencial e intersecciones de carreteras donde puedan afectar la visibilidad.

Mientras que la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) solicitó más fiscalización de esta práctica ya que entienden está regulado por ley.

La discusión se llevó a cabo en vistas públicas de la Comisión de Desarrollo Económicos, Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor presidida por la senadora Gretchen Hau sobre el proyecto de la Cámara 664.

“Esta vista se hace para trabajar la medida con pura transparencia y apertura. Se me solicitó hacer esta vista pública para que todos tuvieran una oportunidad y aquellos que no tengan la oportunidad de deponer en la mañana de hoy sepan que no estamos sometidos solo a esta vista pública, podemos celebrar vistas adicionales de ser necesario y [según] determine la Comisión. También, pueden someter comentarios por escrito”, sostuvo la también senadora por el distrito de Guayama, Hau.

En su turno como deponente, Ileana Garay en representación de la OGPe indicó que la medida ya está dentro de lo que promueve la Ley, pero pidió mayor fiscalización. “En la Oficina de Gerencia de Permisos entendemos la relevancia y necesidad de buscar estrategias para evitar los perjuicios que la iluminación de los tableros de anuncios digitales, como fuente de contaminación lumínica, puedan estar causando en los ciudadanos. Sin embargo, nos resulta que de la manera en que fue redactado el Proyecto, no necesariamente se corrige o atenúa la problemática del propósito de éste persigue”, indicó.

A su vez, Garay explicó que en la OGPe se encuentran en un proceso de revisión del Código de Construcción vigente, que ya cuenta con un Comité multisectorial, lo que hace posible revisar los criterios generales mínimos de iluminación exterior de edificios contenidos en el Código de Conservación de Energía. “Claramente estableciendo que hay disposiciones legales suficientes para atender las controversias planteadas en la Exposición de Motivos. Sin embargo, entendemos que no existe legislación dirigida a auscultar la posibilidad de regular el horario de “operación” de ciertos rótulos y anuncios no relacionados a un establecimiento en operación”, añadió.

Por otro lado, Javier Zayas en representación del DTOP, explicó que en términos de seguridad vial favorece la medida, ya que de no hacerlo pondría en riesgo fondos federales. “Es importante resaltar que esta práctica, además de que afecta la seguridad vial, puede poner en riesgo la aportación federal que recibimos a esos fines, ya que, de no cumplir con los requerimientos federales basados en la ley antes mencionada, puede poner en riesgo la otorgación de los fondos federales anuales que recibe la Autoridad de Carreteras y Transportación para mantener el Programa de Carreteras”, sostuvo Zayas.

Hau preguntó cuántos rótulos existen con iluminación en Puerto Rico. Garay indicó que tienen un sistema de “dashboard” con una información, pero específico con iluminación no está disponible. “Habría que entrar al sistema…sería un poco difícil sacar la información específica…sí se pude brindar de anuncios en general”. Asimismo, la senadora cuestionó cuáles son los requisitos para instalar este tipo de anuncio. Garay respondió que depende, si es residencial pasa a una etapa de ubicación y se da un proceso de vistas, los términos son más largos. Mencionó un proceso de 120 días.

Por su parte, el senador del Partido Popular Democrático, Juan Zaragoza preguntó cuál es la función de OGPe en cuanto a la ley, si el proceso es que otorgan el permiso, pero no lo fiscalizan. Garay mencionó que la aseveración es correcta. “Hay cosas que se pudieran enmendar en la Ley. La función de la OGPe es para aprobación de permisos, si encontramos hallazgos de alguna ilegalidad lo referimos a la Junta de Planificación”. Asimismo, el senador cuestionó si entienden que el andamiaje legal existente es suficiente para atender el reclamo. La respuesta del funcionario fue afirmativa y añadió que debe haber más fiscalización en el proceso.

En su turno, el senador del Partido Nuevo Progresista, William Villafañe, preguntó si en las pantallas digitales se puede controlar el grado de iluminación como por ejemplo en horario nocturno. Garay respondió que sí se puede graduar la intensidad. A preguntas también del senador a DTOP sobre las vallas en las carreteras, Zayas mencionó que hay instalaciones en carreteras que no le fueron notificadas al DTOP y se procede referirlo a la Junta de Planificación. Además, indicó que pudieran tener una penalidad a nivel federal de un 15 por ciento de fondos federales.

Villafañe cuestionó si hay algún estudio sobre causa de accidentes debido a las vallas publicitarias. El deponente del DTOP respondió que al momento no hay un estudio realizado sobre el particular en Puerto Rico.

Por otra parte, Victoria Rodríguez, presidenta de la Cámara de Industriales de Rótulos y Anuncios (CIRA) a través de diversas empresas dedicadas a la rotulación de anuncios publicitarios y llamados “billboards” se expresó en contra de la medida. Entre las compañías que presentaron ponencias están Hello Media, CIRA, PRO Billboards, Nex Gen, Spider y Billboard Media Group. “Con la aprobación del PC664 no se logran los objetivos expresados en su exposición de motivos, en cualquiera de sus versiones, y por el contrario, los objetivos sí se lograrían con una mejor fiscalización de las agencias con capacidad legal para ejecutar el mandato legislativo utilizando las herramientas ya estatuidas”, destacaron en su ponencia.

Igualmente, manifestaron que “el proceder con la aprobación de este proyecto tendría el efecto de incidir sobre el disfrute de la propiedad privada, la violación de derechos adquiridos, así como limitar derecho a la libre expresión comercial y social de los operadores de rótulos y anuncios. Con el establecimiento de prohibiciones absolutas como las propuestas en el proyecto se violenta el derecho a la propiedad, ya que tiene un efecto confiscatorio prohibido por la Constitución de Puerto Rico y los Estados Unidos, que fuerza el rechazo de esta organización”.

En la misma línea, Rafael Moreno de Hello Media señaló que “no podemos negar que nos sorprendió dramáticamente que este proyecto saliera de una manera que se aprueba en la Cámara, le insertan enmiendas cuyo único propósito es cerrar el mercado…lo que queremos dejar claro que nuestra solicitud es el rechazo total de este proyecto. No es bueno y no hace justicia. De aprobarse con enmiendas tendría un impacto dramático en nuestras familias…se cerraría el mercado y acabaría con la libre competencia de nuestro negocio y crearía un virtual monopolio que beneficiaría a una sola empresa”.