Thomas Rivera Schatz y Quiquito Meléndez exigen la renuncia del director de la Autoridad de Alianzas Público Privadas

El representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), José Enrique “Quiquito” Meléndez, exigió la renuncia del director de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP), Fermín Fontanez, luego de que se revelara que no se ha implementado un reglamento para evaluar el contrato otorgado a la empresa LUMA Energy.

“Puerto Rico merece un sistema eléctrico de primera categoría. La realidad es que la red eléctrica, no solo la de transmisión y distribución, sino también la de generación, se encuentra en un estado obsoleto, desarrollado hace más de 70 años. Por eso se han implementado una serie de cambios enfocados en mejorar el mismo. Uno de los más trascendentales fue el de la administración de la transmisión y distribución eléctrica. La AAPP fue la entidad que otorgó este contrato y es la cual fue designada para su supervisión. Las admisiones del Director Ejecutivo de esa entidad en relación a que no está listo, a pesar de que han pasado 15 meses, el reglamento de cumplimento de contrato, es señal inequívoca de que debe partir de su puesto”, dijo Meléndez en declaraciones escritas.

Otras figuras del PNP como Thomas Rivera Schatz y Carmelo Ríos también han exigido la salida del funcionario.

“Luego de las admisiones de incumplimiento de Fermín Fontanez, ¿el gobernador está satisfecho? ¿Cómo se puede fiscalizar a LUMA si se incumple con sus deberes para ello? /Cómo puede informar al gobernador del cumplimiento de LUMA quien está fallando con sus propios deberes? S a un funcionario le resulta difícil explicar su función a la Cámara de Representantes, ¿realmente podrá ejecutar lo que NO SABE EXPLICAR? ¿Entonces que hace ahí todavía?”, fueron las expresiones de Rivera Schatz en sus redes sociales .

Por su parte, el representante Meléndez añadió:

“Esto no se trata de LUMA únicamente. La realidad es que quien hubiese venido a administrar esa red tendría grandes retos por la edad del sistema y la falta de mantenimiento que se le ha brindado. Pero debe haber un andamiaje legal para evaluar las APPs y la Autoridad no lo tiene y ayer nos indicaron que lo que existe es un borrador, eso no es aceptable. Quizás es momento de que la AAPP tenga una nueva dirección. Reconocemos que el cargo es de la confianza del señor Gobernador, pero esto no aguanta más”, añadió el Representante.

Mediante un comunicado de prensa, el representante solicitó nuevamente que el contrato de LUMA Energy sea monitoreado por el ingeniero Josué Colón y la Autoridad de Energía Eléctrica, tal como hace la Autoridad de Puertos con el acuerdo de Aerostar Holdings para la administración del aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín.

El legislador junto al líder del PNP en la Cámara Baja, Carlos ‘Johnny’ Méndez, el representante Víctor Parés Otero, el presidente del cuerpo, Rafael ‘Tatito’ Hernández, la delegación del Partido Popular Democrático, así como Mariana Nogales, Bernardo Márquez, Lisie Burgos y Luis Raúl Torres, son los autores de la Resolución Conjunta de la Cámara 349, la cual busca que la supervisión del contrato de LUMA Energy pase, de la AAPP a la AEE.

La Cámara de Representantes avaló la medida, pero el presidente del Senado, José Luis Dalmau, se expresó en contra de esta y no la ha bajado a votación.