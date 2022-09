Secretario de Salud asegura que hablar de “crisis” en Hospital Pediátrico es “desinformar”

Tras denuncias del sector médico sobre una crisis en el Hospital Pediátrico, el secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado, señaló que asegurar esta situación es “desinformar” al país al mismo tiempo que se cuenta con personal y equipo para llevar a cabo el trabajo.

“Hablar de una crisis en el Hospital Pediátrico es desinformar. Hoy fui personalmente a este hospital para constatar su estado y las áreas que necesitan acción. Como en todos los hospitales del mundo enfrentamos retos constantes, pero jamás el servicio de salud se ha visto en precariedad. Al contrario, hemos podido anteponer la atención y los servicios de calidad a todos los pacientes pediátricos de la Isla. Decir que no hay escoltas de pacientes no es correcto. Contamos con el personal, a pesar de que sabemos que el personal no es suficiente estamos trabajando para reclutar y añadir más auxiliares a nuestra plantilla”, expresó Mellado en declaraciones escritas.

Decir que no hay electrodos no es correcto pues hay suficientes y en reserva, constatado hoy mismo. Decir que no hay servicio de Ortopedia no es correcto. Contamos con profesionales de la salud y aunamos, mediante acuerdo colaborativo con la institución hermana, esfuerzos para garantizar el servicio. Decir que nuestros médicos tienen que ir a ASEM para evaluar estudios en CD no es correcto. En las salas de emergencias hay computadoras para evaluar estudios. Decir que no hay personal para operar el Centro de Imágenes no es correcto. De hecho, en el 2019 inauguramos el Centro y añadimos CT y MRI en un horario de 7 de la mañana a 5 de la tarde, mientras garantizamos el servicio rayos × 24 horas al día. Eso es tiempo razonable y justo para brindar servicios a nuestros menores, teniendo presente que de ser necesario tenemos el principal centro supra terciario justo al lado nuestro. Decir que no hay enfermeras, es faltarle el respeto a todos nuestros profesionales que diariamente salvan vidas y atienden a cientos de niños que asisten a nuestro Hospital”, añadió.

Del mismo modo, admitió que hace falta personal médico en la institución hospitalaria y aseguró que se está trabajando para conseguir profesionales en áreas de difícil reclutamiento.

“Claro, queremos más enfermeras y continuamos reclutando personal de difícil reclutamiento. De hecho, este reto lo tienen todos los hospitales públicos y privados en Puerto Rico hace años. Decir que los niños están sufriendo por falta de servicios en el Hospital Pediátrico es falso e injusto para el servicio que ofrecen nuestros profesionales de la salud. Queda mucho por hacer y los esfuerzos están encaminados. Pero, hablar de la crisis con argumentos falsos abona a la desinformación. TODOS queremos un meior servicio en nuestras instituciones de salud y trabajamos trabajando para eso”, indicó.

Mellado finalizó señalando a los profesionales que han realizado este tipo de denuncias en las redes sociales y medios de comunicación del país.

“Mientras unos crean pánico, otros como yo junto a muchos profesionales en el Departamento de Salud, en el Hospital Pediátrico y ASEM lo que hacemos es trabajar por mejorar el servicio y continuar salvando vidas”, concluyó.

Las expresiones surgen luego de que el Dr. Hiram Rodríguez Torres publicara en su cuenta de Twitter, las denuncias de un colega médico a quien prefirió no identificar públicamente por miedo a represalias, que pintan un cuadro ominoso en el primer centro hospitalario de la isla.

“Esta fue mi guardia en el hospital pediátrico”, indica el médico colega de Rodríguez Torres. “No hay escolta para pacientes, para muestras omedicamentos. Nos faltan electrodos para monitores. No hay equipo para sedar vía nasal, no tenemos servicio de ortopeda porque no vienen al pediátrico. Tengo una enfermera para la sala y dos practicantes, pero no son suficiente”.

Según indica el galeno no identificado, además el sistema operativo del hospital es obsoleto imposibilitando leer los discos compactos de radiografías o CT Scans de otros hospitales al no tener el software necesario.

“Para hacer un CT Scan o leer una radiografía, tengo que dejar en sala de emergencia a mis pacientes y cruzar al otro hospital donde sí tiene radiólogos y equipo disponible. Es frustrante que aquí en el mismo hospital tienen un centro de imágenes con CT Scan, MRI y sonogramas, pero no tienen quién los opere fuera de los horarios de oficina”, denunció el galeno.

Por su parte, Rodríguez Torres responsabilizó la dejadez con que el gobierno atiende las necesidades del Centro Médico mientras favorece los intereses de las aseguradoras privadas.

“El gobierno puede hacer mucho más”, aseguró Rodríguez Torres quien es graduado de médico generalista en 2016 y como internista en 2019.

“Cuando miramos los datos sabemos que en Puerto Rico seis de cada diez niños viven bajo el índice de pobreza. Así que esos seis niños van a tener que utilizar el Plan Vital y ese es un plan al que las aseguradoras le retienen el dinero y no le pagan lo que corresponde al hospital ni a los proveedores. Ahí hay un problema de que los costos operacionales de ese plan casi sobreexceden las ganancias. Las aseguradoras adeudan al Centro Médico unos $15 millones y ASEM, a todas luces no interviene”, denunció.

Según recalcó Rodríguez Torres, el gobierno tiene un rol principal en el desempeño del Plan Vital del gobierno porque se costea a base de fondos públicos.