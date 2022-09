“Inminente” colapso del Centro Médico ante falta de atención del gobierno

Si el gobierno de Puerto Rico y la Administración de Servicios Médicos (ASEM) no atienden al Centro Médico de Río Piedras con la seriedad y premura que requiere, este colapsará inminentemente, aseguró a Metro esta tarde el doctor Hiram Rodríguez Torres, médico internista y quien ha sido públicamente vocal a través de sus redes sociales denunciando la situación por la que atraviesan sus colegas de este importante centro hospitalario.

En su cuenta de Twittter, Rodríguez Torres compartió hoy las denuncias de un colega médico -a quien prefirió no identificar públicamente por miedo a represalias-, que pintan un cuadro ominoso del Hospital Pediátrico en el primer centro hospitalario de la isla.

“Esta fue mi guardia en el Hospital Pediátrico. No hay escolta para pacientes, para muestras o medicamentos. Nos faltan electrodos para monitores. No hay equipo para sedar vía nasal, no tenemos servicio de ortopeda porque no vienen al Pediátrico. Tengo una enfermera para la sala y dos practicantes, pero no son suficiente”, indicó el médico colega de Rodríguez Torres.

Según el galeno no identificado, además el sistema operativo del hospital es obsoleto, imposibilitando leer los discos compactos de radiografías o CT Scans de otros hospitales al no tener el software necesario.

“Para hacer un CT Scan o leer una radiografía, tengo que dejar en sala de emergencia a mis pacientes y cruzar al otro hospital donde sí tiene radiólogos y equipo disponible. Es frustrante que aquí en el mismo hospital tienen un centro de imágenes con CT Scan, MRI y sonogramas, pero no tienen quién los opere fuera de los horarios de oficina”, denunció a través de varios mensajes de textos a su homólogo.

Por su parte, Rodríguez Torres responsabilizó la dejadez con que el gobierno atiende las necesidades del Centro Médico mientras favorece los intereses de las aseguradoras privadas.

“El gobierno puede hacer mucho más”, aseguró Rodríguez Torres quien es graduado de médico generalista en 2016 y como internista en 2019.

“Cuando miramos los datos sabemos que en Puerto Rico seis de cada diez niños viven bajo el índice de pobreza. Así que esos seis niños van a tener que utilizar el Plan Vital y ese es un plan al que las aseguradoras le retienen el dinero y no le pagan lo que corresponde al hospital ni a los proveedores. Ahí hay un problema de que los costos operacionales de ese plan casi sobreexceden las ganancias. Las aseguradoras adeudan al Centro Médico unos $15 millones y ASEM, a todas luces no interviene”, denunció.

Según recalcó Rodríguez Torres, el gobierno tiene un rol principal en el desempeño del Plan Vital del gobierno porque se costea a base de fondos públicos.

“Sin embargo, la Administración de Seguros de Salud (ASES), les pasa la mano a los planes médicos privados y deja que incumplan y que sigan sangrando nuestras instituciones”, añadió.

Rodríguez Torres aseguró que el Centro Médico aún no ha colapsado por la determinación y compromiso de su plantilla de residentes y de sus empleados en general.

“Si no fuera por ellos, el Centro Médico ya hubiera colapsado”, señaló.