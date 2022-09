Apuntan a la escala salarial como prioridad a cambiar para evitar la fuga de médicos

Mejorar la escala salarial para los trabajadores de la salud es la primera prioridad que debería tomar en cuenta el Gobierno a la hora de mejorar el sistema, afirmó hoy, martes, Gerson Guzmán, presidente de la Unión General de Trabajadores.

La recomendación salió a relucir durante una vista pública de la Comisión de Salud, a la que Guzmán fue citado y en la que discutió una medida que busca investigar la prestación de servicios de salud en Puerto Rico, un tema que ha cobrado vigencia debido a las condiciones en la que se encuentra con la escasez de personal y la fuga de trabajadores de esta doctrina.

“Para poder tener esas personas que brinden el servicio, tenemos que ser competitivos con los salarios. Con los salarios de ahora no podemos serlo. Venimos señalando desde hace cinco años, hay más de 500 plazas en Centro Médico. Abren convocatoria, las publican, pero la gente no llega porque los salarios que ofrecen son de miseria”, expuso Guzmán a preguntas del senador Rubén Soto Rivera, quien preside la comisión.

“Quisiera decirlo de otra manera, pero no existe. No hay forma de entender que un técnico quirúrgico tenga un salario base de $1,300 en el 2022. Más que eso gana en una megatienda y no asume la responsabilidad de una sala de operaciones”, denunció.

Tan reciente como el mes pasado, esta profesión recibió la atención del País cuando se dio a conocer que Centro Médico, la principal institución hospitalaria en Puerto Rico, atravesaba una escasez con este tipo de personal al punto de que las operaciones se estaban viendo demoradas o afectadas a raíz de esto.

“Antes, cuando no había buen salario, al menos habían beneficios que hacían equilibrio. Eso se ha ido cortándose… Algo tan sencillos como días de vacaciones, ahora es licencia regular y tienen que reponerse… Que el personal no tenga tiempo para descansar es parte de problema. Pero la escala es inminente para tener personal suficiente y capacitado para brindar los servicios”, enumeró el líder sindical.

La vista pública se llevó a cabo para atender la Resolución del Senado 146, radicada por Soto Rivera. Según la exposición de motivos, la medida busca “fiscalizar toda instalación de salud y programas gubernamentales comunitarios público y privados que ofrezcan dichos servicios y los servicios de salud física y mental que se ofrecen a la población médico indigente”, además de lo antes mencionado.

Inicialmente, a la vista pública estaban citados el presidente del Colegio de Médicos, Carlos Díaz, y al director de la Administración de Servicio Médicos (ASEM), Jorge Matta, pero ambos se excusaron del evento y no atendieron.

Durante su ponencia, Guzmán también aludió a comercialización del sistema de salud como otro problema principal que ha impedido un mejor servicio hacia la población. De acuerdo a este, las restricciones impuestas al paciente por la institución de salud es “evidencia empírica” de que el sistema privatizador no ha procedido en el camino correcto.

“Restringir el acceso a pruebas diagnósticas, la intervención en la relación médico-paciente, el control de qué medicamento y en cuál cantidad se prescribe, el diferir tratamientos, el nulo acceso a la medicina más avanzada, las restricciones a los tratamientos especializados, todo lo anterior en la esfera gubernamental y en la esfera de la economía privada, el control de los días en que puede el paciente puede estar hospitalizados, constituye evidencia empírica del proceder incorrecto de este consorcio empresarial y el fracaso del modelo privatizador”, sostuvo el líder sindical ante la comisión.

La Comisión de Salud reanudará sus labores el próximo martes para continuar con la discusión de la medida.