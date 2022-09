Ucrania reporta 4 muertos y 7 heridos en ataques rusos

KIEV, Ucrania (AP) — Al menos cuatro civiles murieron y siete resultaron heridos por bombardeos rusos en las últimas 24 horas en diferentes lugares de Ucrania, según dijo el lunes la oficina presidencial ucraniana.

La mayoría de las víctimas estaban en la región oriental de Donetsk, donde tres personas murieron y cuatro resultaron heridas. Separatistas aliados con Rusia controlan gran parte de Donetsk.

En la región de Járkiv, más al norte, tres personas sufrieron heridas cuando un cohete golpeó un edificio residencial, según la oficina del presidente.

Proyectiles rusos golpearon más de una docena de edificios residenciales, así como una escuela, cafeterías y comercios, mientras el conflicto se aproximaba a los siete meses.

Al mismo tiempo, una contraofensiva de fuerzas ucranianas “hace progresos verificables en el sur y en el este” del país, según el Institute for the Study of War, con sede en Washington.

“El ritmo de la contraofensiva probablemente cambiará de forma drástica de un día para otro, conforme las fuerzas ucranianas tratan de privar a los rusos de suministros necesarios, trastocar su comando y control y debilitar su moral, mientras continúan los ataques por tierras de contraofensiva”, indicó el grupo el domingo por la noche.

El instituto predijo que las fuerzas rusas emplearían “duros ataques aéreos y de artillería” contra las tropas ucranianas que avanzaban y cualquier zona que liberasen.