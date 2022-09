Mayagüez decreta cinco días de duelo por fallecimiento de su legislador más longevo

Don Manuel Andrés Pérez Sotomayor murió ayer a menos de tres meses para cumplir 103 años de edad, 29 de los cuales fungió como legislador municipal de Mayagüez, lo que lo convierte en el servidor público más longevo de esta ciudad, de todo Puerto Rico y posiblemente del mundo.

El alcalde interino de Mayagüez, ingeniero Jorge L. Ramos Ruiz, ordenó que las banderas de todas las dependencias municipales ondeen a media asta por cinco días, como señal del luto y el duelo que embarga a la ciudad, que lo convirtió en su hijo adoptivo por excelencia desde hace más de ocho décadas.

‘’Nuestra ciudad de Mayagüez está de luto ante la irreparable partida de un extraordinario servidor público y mejor ser humano. Hace solo unas semanas tuvimos el honor de compartir con él, un merecido reconocimiento que se realizó a los legisladores municipales en su semana. Amante de los gallos de pelea desde su niñez y a sus 102 años de edad tenía una mente privilegiada y digna de admirar’', expresó el alcalde Ramos en declaraciones escritas.

El alcalde Ramos informó que se encuentra en comunicación con la familia de Don Manolito para coordinar las exequias fúnebres.

Pérez Sotomayor recibió durante su longeva vida decenas de reconocimientos entre las que se destacan el más reciente en la Semana del Legislador Municipal, donde sus compañeros y el propio alcalde Ramos, elogiaron su intachable trayectoria como servidor público.

Hace varios meses que la gallera municipal la Candelaria de Mayagüez, lleva su nombre y allí tenía un asiento con su nombre y un estacionamiento como el gallero de mayor edad que regularmente visitaba ese lugar que reúne a los amantes del pico y las espuelas. Al deporte del pico y las espuelas le dedicó más de 90 años de su vida y forma parte de los inmortales del deporte de los gallos.

Don Manolito, como cariñosamente se le conocía al ‘’caballero del servicio público’', fue comisionado del Partido Popular Democrático (PPD) en Mayagüez y también formó parte de la Junta de Subastas del municipio.

El legislador municipal reconoció que su mayor aportación fue su conocimiento acumulado. “Aquí yo he tenido la suerte de que, al ser el más viejo, le he dado mucho conocimiento a las personas de menos edad que yo”, expresó durante una entrevista hace varios años a Mayagüez sabe a mangó, portal dedicado a la memoria histórica y la vida cultural de Mayagüez.

Sirvió a las fuerzas armadas de los Estados Unidos y en la Segunda Guerra Mundial y fue oficinista en la Central Igualdad donde se retiró en el 1970 siendo director de Colonos de Caña. En ese ingenio azucarero estuvo trabajando por 31 años.

A finales de la década del treinta junto a su padre fue uno de los fundadores del Partido Popular Democrático y por poco le cuesta el trabajo en la Central Igualdad.

“Doña Carmen, la hermana de Miguel Ángel García Méndez, en el 1939 me llamó para ver si yo podía servirle para representar al Partido (Republicano) en un colegio. Pero yo le dije que yo era contrario a ella y Miguel Ángel García Méndez y Doña Carmen fueron tan decentes conmigo que no me botaron (de la Central Igualdad)”, expresó Don Manolito al portal Mayagüez sabe a mangó.

Trabajó en el Colegio de Agricultura y Artes Mecánicas de Mayagüez, (CAAM) ahora Recinto Universitario de Mayagüez, (RUM), en Planta Física y como director de la guardia universitaria.

Don Manolito tuvo un matrimonio feliz durante 67 años. Su esposa Lucila Maíz Toro con la que tuvo cuatro hijas murió el 12 de septiembre de 2006. Le sobreviven sus hijas, Mercedita, Carmencita y Magda, 12 nietos, 27 biznietos y un tataranieto.