Tormenta Earl se sigue alejando de Puerto Rico pero dejará lluvia

Sep 3, 11 PM AST :🌀 Advisory #5

Tropical Storm Earl continues moving west-northwest...NO Watches or warnings for PR/USVI. | Tormenta Tropical Earl continúa moviéndose hacia el oeste-noroeste. NO HAY Vigilancias ni Avisos para PR/USVI.

#prwx #usviwx pic.twitter.com/gNC6DcUHdQ