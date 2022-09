Young Miko celebra junto a su público el “Trap kitty festival”

La intérprete urbana Young Miko describe como “sueño hecho realidad” el “Trap Kitty Festival” que se celebró, este jueves, junto a su equipo en la Concha Acústica Frankie Ruíz de Mayagüez.

“Apenas van ocho meses del año completados y he tenido un año de ensueño en mi carrera. No me quiero imaginar cómo finalizará este 2022 con todos los proyectos en agenda que están llevando mi carrera a otro nivel. Mi agradecimiento es, por supuesto, para el público por acoger mi música y permitirme ser parte de su vida”, destacó la exponente de “Standard”, “Puerto Rican Mami” y “Vendetta”.

En el evento, producido por Buena Vibra, 1k y The Wave, la intérprete tomó como base su más reciente albúm “Trap Kitty” para el despliege de su producción.

Entre los invitados que subieron a tarima con Young Miko, estuvo presente Villano Antillano, Joyce Santana, Luar La L, Cory Gonz, Catalyna, Young Chimi y Alejo, Lyanno, Bray, Alejo, Jota Erre, Moffa, Lil Jojou y Kris Floyd.

Young Miko, ha logrado posicionarse en la industria de la música gracias a los éxitos de los temas como “Riri”, “Bi” en colaboración con el cantante Brray y “Trending”.

Pueden seguirla en sus redes sociales como @itsyoungmiko.