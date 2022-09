Policías se tiran a la calle a inspeccionar negocios del área norte de la Isla

Los Agentes del Negociado de la Policía de Puerto Rico ordenó, en una intervención entre la noche del viernes y en la madrugada del sábado, el cierre de un negocio por falta de múltiples permisos que expidió por la cantidad de $1,400 en Arecibo.

La intervención forma parte de la Iniciativa del Plan Integral de Seguridad que se dedica a inspeccionar los negocios de ventas de bebidas alcohólicas y restaurantes.

Según el informe, el Negocio La Parada Pub, ubicado en la Avenida José de Diego en Arecibo, se le ordenó el cierre inmediato, ya que operaba con un permiso de Cafetín. El establecimiento, recibió multas por no poseer permisos para tener música en vivo, operar barra y discoteca sin los debidos permisos, y el expendio y consumo de bebidas alcohólicas fuera del establecimiento.

Otro establecimiento que recibió multas lo fue el Negocio Dulce Limón Mojito Bar and Restaurant, ubicado en el barrio Magueyes en Barceloneta. A este, se le expidió multas por la cantidad de 1,000.00 dólares, por no poseer permisos para tener música en vivo, no tener permisos visibles y permitir el expendio y consumo de bebidas alcohólicas fuera del establecimiento. En adición en los predios de este negocio, se arrestó a un hombre de 37 años, vecino de Barceloneta, a quien se le ocupó una pistola Marca Walter modelo PPQ, calibre. 40 cargada con 12 municiones para la cual no poseía licencia.

Mientras, los otros dos establecimientos: Negocio El Cojo Pub, ubicado en Camuy, y el Negocio Gringos Place, en Quebradillas tenían todos los documentos al día, y el local en orden.

Con todo esto, el policía municipal Luis J. Muñoz Rosado, estará consultando el caso de la persona arrestada, con el fiscal de turno de la fiscalía de Arecibo, para la posible radicación de cargos correspondientes.