Estudiante del RUM colabora en el sistema de hardware del cohete de la misión Artemis

La colegial Carla Denisse Troche Vargas, estudiante del Departamento de Ingeniería Industrial (ININ) del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR), contribuyó con la evaluación del sistema de hardware del cohete del programa Artemis de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA).

Precisamente, la primera prueba de vuelo sin tripulación del cohete Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS) y la nave espacial Orión, está pautada hasta el momento hoy sábado, 3 de septiembre, luego de que se cancelara el 29 de agosto pasado.

Carla Denisse, quien ha participado en tres ocasiones en internados del Programa Pathways en el NASA Marshall Space Flight Center (MSFC), ubicado en Huntsville, Alabama, tuvo la oportunidad de colaborar en varias área del programa.

“En mi primera rotación trabajé con la revisión de propuestas de análisis presupuestario y de planificación para la configuración Block1B del SLS (Artemis 3). En la segunda, colaboré con los objetivos de verificación detallados y los avisos de cierre de verificación. Estos son procesos para validar que los requerimientos y especificaciones de diseño cumplen con su propósito de manera segura, dentro del presupuesto y el itinerario propuesto del SLS, en esta ocasión relacionados con el Artemis 1. Recientemente, trabajé con Artemis 2 y 3 haciendo análisis de ingeniería de factores humanos para evaluar la capacidad del diseño del hardware del SLS para admitir las interfaces humanas asociadas y cómo el aspecto del diseño afecta al personal”, explicó.

De hecho, en cada una de estas experiencias se integró a un grupo de trabajo diferente. En la primera, fue parte del equipo SLS Program Planning and Control (PP&C) Organization (XP03). En la segunda rotación se integró al SLS Systems Engineering & Integration Office Organization (XP04). Su tercer internado fue con el Human Factors Integrated and Logistics Engineering (EV74). Precisamente, en el verano del 2023 se realizará una cuarta rotación con el Advanced Concepts Office (ED04).

“Cuando tenía 10 años dije que quería ser astronauta de la NASA, a raíz de haber visto la película October Sky. Con el pasar del tiempo ese sueño cambió, me di cuenta que prefería ayudar a los astronautas antes, durante y después de sus misiones. Mi visión de trabajar en NASA seguía latente. El pasado octubre de 2020 solicité para el programa Pathways de NASA. El alumno debe completar un mínimo de tres rotaciones o internados y luego de la graduación lo convierten a full time civil servant, sin tener que competir por la posición. Una vez el estudiante ingresa al programa, figura como empleado federal, pues obtiene los beneficios de los recursos humanos regulares de NASA. Para la fecha en que solicité, el programa recibió 10 mil solicitudes. Mi centro, el MSFC recibió unas 500 solicitudes, de los cuales escogieron a 14 estudiantes y entre esos a mí”, relató la colegial.

“Acojo esta oportunidad con mucha responsabilidad, pues me hace parte del bajo porcentaje de mujeres en STEM que tanto queremos cambiar y en mi caso la única latina y puertorriqueña en el programa Pathways de MSFC. Así que esta experiencia representa el cumplimiento de un sueño que con mucho sacrificio me ha costado alcanzar: ser empleada federal de NASA a tan temprana edad. Me ha ayudado a probarme a mí misma que los límites los pone uno mismo”, puntualizó.

Debido a la pandemia, sus primeros dos internados fueron virtuales. Sin embargo, este año pudo laborar en las instalaciones MSFC, de mayo hasta agosto.

“Mi tiempo en Marshall este verano tendrá un lugar especial en mi corazón por siempre. Sobrepasó mis expectativas por mucho y me confirmó que yo nací para estar en medio de todo lo que está pasando con NASA. No hubo un solo día en que no disfrutara y aprendiera de la experiencia”, enfatizó.

Entre esos momentos inolvidables destaca ver parte del hardware del Launch Vehicle Stage Adapter (LVSA) del SLS.

“Tener al LVSA frente a mí me causó una emoción indescriptible al punto de que tuve que llorar. También, tuve la oportunidad de visitar el área de pruebas estructurales, en donde se hicieron pruebas al tanque de combustible de hidrógeno líquido del SLS”, narró.

Del mismo modo, su internado presencial le permitió conocer a científicos a quienes admira.

“¡Conocí a Homer Hickam, la persona cuya historia es basada la película October Sky! Fue mi fuente de inspiración cuando tenía 10 años. Las palabras que intercambié con él definitivamente serán unas de motivación por siempre. También pude conocer a Miguel Rodríguez, Lauren Sipple, Monsi Román y José Matienzo, puertorriqueños que llevan más de 10 años aportando a las distintas misiones de NASA, algunos egresados de nuestro Recinto”, afirmó.

La joven de 24 años, natural de Hormigueros, aspira a proseguir estudios de maestría en Purdue University, una vez concluya su grado de bachillerato en el RUM. Y claro está, convertirse en un futuro en directora de un centro de NASA.

El doctor Agustín Rullán Toro, rector del RUM, quien es catedrático de ININ, felicitó a la joven por tan importante logro, que además muestra los diversas aplicaciones de la Ingeniería Industrial.

“Me siento muy orgulloso de Carla Denisse. Es evidente que está enfocada en sus metas y a través de estos internados ha logrado obtener una experiencia importante en la industria aeroespacial. Con su colaboración en los distintos proyectos relacionados con Artemis, y la de los exalumnos del RUM, el sello del Colegio también está presente en este histórico lanzamiento. En nombre de toda la familia colegial le deseamos mucho éxito y sabemos que este es solo el comienzo de muchos logros en el porvenir”, dijo el Rector.

Pueden seguir la cobertura del evento desde el canal de NASA: https://youtu.be/21X5lGlDOfg