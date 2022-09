“No estamos al 30 de noviembre”: Gobernador aún no toma decisiones sobre el contrato de LUMA Energy

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia dijo el jueves que aún desconoce qué hará el 30 de noviembre con el contrato de LUMA Energy.

“No estamos al 30 de noviembre, para comenzar. Lo que yo estoy es bien pendiente de cómo está la red, lo miro todos los días. Miro la cantidad de abonados que tenemos pendiente. En un momento hoy habían unos 700 abonados (sin energía eléctrica), después subió a 1,200, la cantidad es ínfima. Claro, cada abonado que no tiene el servicio pues con razón se molesta, se incomoda, ahora mismo la red está muy estable. Es más, ahora mismo donde hay interrupciones es por mantenimiento. Hay que recordar que son 1.4 millones de abonados. Cuando decimos 1,200 abonados no se puede ni calcular el porcentaje, no llega ni a medio por ciento, pero es en el área oeste. No quiero más interrupciones y que si Dios no lo quiera, pero si tenemos alguna, que la respuesta sea más rápida”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

“Estoy también pendiente de los cambios gerenciales en LUMA porque pienso que se deben dar. El presidente de Quanta Services dijo que él iba a esta reevaluando la gerencia pues, que se acabe esa evaluación y que se tomen medidas porque lo que ocurrió recientemente que fue objeto de mi repudio y espero que no se repita. Llegado al 30 de noviembre entonces, tomaremos decisiones”, añadió.

Recordó que “en todo momento vamos a estar velando porque se cumpla el contrato. Si hay algún incumplimiento, se notifica para que conforme al contrato, LUMA tenga 120 días para corregir la deficiencia. También vamos a estar pendiente a la investigación del Negociado de Energía”.

A pesar de las expresiones del gobernador, manifestantes realizan diariamente manifestaciones en contra de la empresa extranjera a cargo de la transmisión y distribución eneregética.