Ediciones Eleos ha publicado más de 30 libros educativos desde el comienzo de la pandemia

Con el propósito de reforzar la comprensión de lectura, Ediciones Eleos ha publicado más de 30 libros dirigidos a niños desde que comenzó la pandemia por el COVID-19.

La editorial independiente familiar, fundada en el 1998 por un maestro, ha publicado nueve títulos este año y próximamente tendrán tres más disponibles.

Además, durante este tiempo crearon una aplicación llamada FastRoyalties que ayuda a las editoriales independientes a calcular las regalías de sus autores a través de un portal del autor.

Estos libros pueden usarse en las escuelas del país o para la enseñanza desde el hogar (homeschooling) por su contenido que fomenta los valores, educativo, divertido, apto para toda la familia y de autores mayormente puertorriqueños

La editorial también se enfoca en publicar libros que apoyen la inclusión en la enseñanza, por eso tiene dos títulos con personajes con Síndrome de Down y epilepsia, respectivamente. Estos libros recaudan fondos para las organizaciones We All Care Inc. y la Sociedad Puertorriqueña de Epilepsia.

Entre los títulos más recientes que contienen actividades para reforzar la lectura se encuentran “Princesa, la perrita llorona” y “A Princesa le gusta jugar” escritos por la maestra Carmen Milagros Ortiz Bello de la escuela Amalia López de Ávila de Camuy y fueron ilustrados por Miriam Higueras.

Los libros de la editorial pueden conseguirse en LibrosFJ.com, en Casa Norberto, Librería Norberto González, Aparicio Distributors, Librería Mágica, Mundo Taíno, J.A. Riollano, Different Vision, Librería WOW, Galería Artesanal, MS Books, Librería Laberinto, BookRicans, Finca Pastoreo, BrandsOfPuertoRico.com y Amazon, entre otros.

Para más información puede visitar EdicionesEleos.com o llamar al 787-218-7658.