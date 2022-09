Pierluisi no sabía que su amigo “Joey” Fuentes estaba alambrado

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia negó el jueves que su amigo, el convicto por un esquema de ocultar donantes del súper PAC, Salvemos a Puerto Rico, Joseph “Joey” Fuentes, le dijera que estaba alambrado por las autoridades federales.

“No”, respondió el gobernador a preguntas de la prensa.

“También he dicho en repetidas ocasiones, yo no tengo conocimiento de los pormenores de esa investigación. Jamás hablé o he hablado con el señor Fuentes sobre esa investigación y no tengo nada que ver con los hechos que redundaron en su convicción. Y lo he dicho repetidamente y lo seguiré diciendo cuantas veces me sigan preguntando al respecto”, añadió.

Fuentes cumplirá una condena en prisión de un año y dos meses y se debe entregar al buró de prisiones el 26 de octubre de 2022.