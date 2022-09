Nuevo proyecto fomenta la lectura y escritura en escuelas elementales del Departamento de Educación

Distintas organizaciones, entre ellas la Fundación Flamboyán, y agencias como el Departamento de Educación (DE) realizaron un plan para atender el rezago académico de estudiantes de Kindergarten a tercer grado (K-3) en el área de la lectura y escritura con recomendaciones de política pública para una implementación inmediata.

El secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, indicó que apoya todas las recomendaciones que hicieron los expertos en el proyecto llamado ¡Todos a Leer! y que a largo plazo espera lograr un cambio sistémico significativo.

“Me llena de entusiasmo trazar líneas de colaboración y trabajar para que nuestros estudiantes cuenten con una base sólida hacia un futuro prometedor. Las recomendaciones que forman parte del documento ¡Todos a Leer! trazan un mapa de lo que debe suceder a nivel de todo Puerto Rico, específicamente dentro del DE y los salones de clase de K-3 en todas las escuelas de la Isla para desarrollar a todos los estudiantes y que alcancen su máximo potencial”, aseguró Ramos Parés.

Entre 2017 y 2019 tras el paso del Huracán María, la proporción de estudiantes que no dominaban la materia de Español ascendió de 51.2% a 54.9%. De igual forma, para el año escolar 2020-2021 con la llegada de la pandemia por el COVID-19 el 51% de los estudiantes de tercer grado no dominaban las destrezas de su grado y los estudiantes de primer grado fueron los más afectados.

“Es imperativo que tomemos acción inmediata para remediar esta realidad. Nuestros niños son capaces de vencer este y otros obstáculos con las intervenciones y los recursos necesarios. El desarrollo del lenguaje y la escritura en los grados primarios es clave para que nuestros estudiantes aprendan y alcancen el éxito académico en sus vidas”, dijo Ramos Parés.

A preguntas de la prensa, el director de la Fundación Flamboyán, Carlos Rodríguez Silvestre, aseguró que espera en un futuro expandir el plan para seguir fomentando la lectura en los demás grados.

El secretario de Educación coincidió, aunque dijo que la meta principal del proyecto es responder a las necesidades actuales que tiene el sistema educativo de la Isla.

Para cumplir con el nuevo proyecto, el DE acogió las siguientes recomendaciones: las capacitaciones para el personal docente de K-3 alineadas a las Prácticas Esenciales para la Enseñanza de la Escritura, la creación de un programa de verano para la lectura y la creación del puesto de especialista en lectura.

Según el director de la Fundación Flamboyán, Carlos Rodríguez Silvestre, todos los estudiantes se pueden beneficiar de estas destrezas, pero primordialmente el DE por la vulnerabilidad de la población y porque es donde está el 70% de los estudiantes del país.

Rodríguez Silvestre aseguró que se estará implementando una prueba estandarizada llamada “Prueba de Mecánica de Lectura” que se utilizará para medir las destrezas de los estudiantes e identificar un mapa de ruta para los maestros.

El presidente de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Luis A. Ferrao, propuso la eliminación del College Board para aumentar la matrícula, por lo que surgió el tema en conferencia de prensa sobre cuan eficientes son las pruebas estandarizadas para determinar las destrezas del estudiante.

Ramos Parés afirmó que no está de acuerdo con la propuesta de Ferrao, y en el caso de las pruebas en las escuelas dijo que son una obligación que tiene el DE con el gobierno federal.

“El debate está ahí sobre si son perfectas (las pruebas) o no lo son, cuáles son sus fallas, qué es lo positivo y lo negativo. ¿De decir que se ajustan a todos los niños? No, por eso son pruebas estandarizadas. ¿De que midan a todos los niños por igual? No, pero nos da un cuadro y nos permite tomar acción a base de esos datos”, expresó Ramos Parés.